El delantero brasileño y del Real Madrid no tuvo miedo en alabar al atacante español que milita en el Barcelona.

Faltan apenas 14 días para la pelotita comience a rodar en esta Mundial 2026, donde los mejores jugadores del globo se darán cita en el Estados Unidos, México y Canadá para luchar por el máximo trofeo que entrega la FIFA a nivel de selecciones.

Uno de ellos es el brasileño Vinícius Júnior, quien con la verdeamarela buscará el hexacampeonato tras una espera que se ha extendido más de cuenta para el scratch.

De cara al torneo en Norteamérica el delantero del Real Madrid sorprendió a propios y extraños al lanzar importantes elogios para Lamine Yamal. De acuerdo al nacido en Río de Janeiro, el español y atacante del Barcelona tiene todo para ganar el mundial con su selección.

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Vinícius Júnior ve a Lamine Yamal como la figura del Mundial 2026

En charla con Caze TV el jugador del Real Madrid afirmó que “España tiene a Lamine Yamal, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Hace cosas increíbles dentro del campo. Es un jugador que puede ganar el Mundial él solo. Es uno de esos jugadores por los que pagas por verle jugar”.

“Hablar de los jugadores del Barcelona siempre es complicado, porque después los fans empiezan a hablar… Pero tenemos que apreciar a los jugadores que hay en el campo”, agregó.

Vinícius Júnior ve a España y Lamine Yamal como protagonistas en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

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Además, Vini abordó el regreso de Neymar a la verdeamarela, afirmando que “hablaba con él en todas las convocatorias y siempre decía: ‘Joder, Ancelotti no me ha vuelto a llevar. Estoy muy triste’. Pero yo le respondía que el míster confiaba en él, que a la hora de la verdad se llevaría a ‘Ney’. Y es la hora de la verdad”.

“Ney es nuestro ídolo, siempre le he tenido mucho cariño, siempre me ha defendido mucho, siempre le he seguido desde el inicio de su carrera y me alegro por él. Después de las lesiones, después de haber sufrido tanto, puede volver a la selección y tener una última oportunidad con un grupo excelente”, concluyó.

Brasil en este Mundial 2026 dirá presente en el Grupo C, donde jugará ante Marruecos (13 de junio en el MetLife Stadium), Haití (19 de junio en el Lincoln Financial Field) y Escocia (24 de abril en el Hard Rock Stadium)

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En síntesis