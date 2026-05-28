Para enfrentar la piratería, el equipo de desarrollo digital de Zapping creó internamente un sistema de monitoreo y detección.

Zapping anunció importantes avances en su estrategia contra la piratería digital en Ecuador, luego de lograr la caída de algunos de los principales sitios y servicios que retransmitían ilegalmente partidos de la Liga Pro Ecuabet, cuyos derechos exclusivos pertenecen a la compañía.

La iniciativa fue liderada por el equipo tecnológico interno de Zapping y permitió intervenir transmisiones ilegales asociadas a plataformas como Magis, Xuper y Flujo, generando incluso reclamos y solicitudes de devolución por parte de usuarios afectados.

“En Zapping llevamos meses trabajando en un sistema antipiratería para proteger la transmisión oficial de la LigaPro de Ecuador”, explicó Ignacio Opazo, cofundador, CTO y CPO de Zapping. “Desarrollamos tecnología propia que nos permite detectar y bloquear en minutos a quienes intentan retransmitir contenido mediante screen casting y otras prácticas ilegales”.

Según explica el propio Opazo, el avance ha sido tan efectivo que varios de los sitios intervenidos comenzaron a redirigir a sus propios usuarios hacia Zapping para continuar viendo los partidos de manera legal.

Desde la empresa destacaron que esta tecnología fue desarrollada íntegramente por sus equipos de Desarrollo y Operaciones, consolidando a Zapping no solo como una plataforma de contenidos, sino también como un actor tecnológico enfocado en seguridad digital y protección de derechos audiovisuales.

“La piratería deportiva es uno de los grandes desafíos de la industria en Latinoamérica. Nuestro objetivo es garantizar un ecosistema seguro y legal para el deporte y para quienes invierten en contenido”, agregó Opazo.

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Actualmente, la tecnología se encuentra activa exclusivamente en Ecuador, aunque la compañía confirmó que la solución es escalable y podría implementarse en otros mercados donde opera Zapping, incluyendo Perú, Brasil y Chile.

La industria de la TV lucha contra la piratería

“Contar con esta herramienta a nivel regional es una enorme ventaja. En Zapping buscamos constantemente nuevos eventos exclusivos y esta tecnología nos da la tranquilidad de que podremos proteger ese contenido de manera efectiva en cualquier mercado”, señaló el ejecutivo.

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¿Se puede expandir a Perú, Brasil y Chile?

Opazo señala que es posible que esto ocurra en otros países de Sudamérica. “Absolutamente. Nuestra tecnología antipiratería es altamente escalable y está completamente disponible para ser implementada en todos los países donde Zapping opera (Perú, Brasil y Chile)“, dice.

Agrega que “hoy nuestro esfuerzo y despliegue técnico están enfocados al 100% en combatir la agresiva piratería en Ecuador, algo que hemos logrado frenar con mucho éxito. Contar con esta herramienta a nivel regional es una enorme ventaja, ya que en Zapping siempre buscamos adquirir nuevos eventos exclusivos, y esta tecnología nos da la tranquilidad de que podremos proteger ese contenido de manera efectiva en cualquier mercado al que ingresemos”.

El caso ecuatoriano se ha transformado en uno de los ejemplos más relevantes de combate tecnológico contra la piratería deportiva en América Latina, en un contexto donde las retransmisiones ilegales afectan crecientemente a operadores, ligas y plataformas de streaming en todo el mundo.

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Respecto a la guerra contra el pirateo en la Liga española, Ignacio Opazo explica: “En España los derechos del fútbol los tiene Telefónica, y la piratería está tan fuerte en la liga que ellos bajan la CDN, que es básicamente donde se distribuye el contenido, para que no los puedan piratear. Y al bajar una CDN mata la mitad del Internet, básicamente. O sea, todas las páginas que se pueden navegar mientras juega el Barcelona con el Real Madrid no se pueden navegar”, explica.

A lo que agrega: “Entonces sistemas como el que nosotros hemos desarrollado en Ecuador, que permite controlar esto, que en dos minutos encontramos al piratero, nos han llevado a posicionarnos como una solución, y lograr que el deporte en vivo se pueda monetizar”, concluye.