Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

La decisión de Brasil con Neymar: “Tendrá 15 días para demostrar que está en condiciones”

La selección de Brasil esperará a Neymar hasta la fecha límite del Mundial 2026, después de que se conociera su lesión.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Brasil informó la lesión de Neymar: lo esperarán
© Getty ImagesBrasil informó la lesión de Neymar: lo esperarán

La lesión de Neymar a solo días del Mundial 2026 encendió las alarmas entre los hinchas de Brasil. Este jueves, en el Scratch confirmaron que el delantero del Santos sufrió una lesión grado dos en su gemelo derecho.

El tiempo de recuperación es de un máximo 21 días, por lo que la máxima estrella del seleccionado se perderá los partidos amistosos de preparación (contra Panamá y Egipto), y probablemente el debut mundialero.

¿Hay posibilidades de que lo saquen de la nómina? El sitio Globo Esporte aclaró que “la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió darle tiempo a Neymar para recuperarse“, así que no será removido por el momento.

Se ha decidido que Neymar tendrá 15 días para demostrar que está en condiciones físicas, lo que coincide con la fecha límite del 12 de junio, 24 horas antes del partido inaugural contra Marruecos, para realizar cambios en la plantilla de 26 jugadores”.

Neymar sufrió una lesión y en Brasil esperan por su recuperación | Getty Images

Neymar sufrió una lesión y en Brasil esperan por su recuperación | Getty Images

Arturo Vidal y Gary Medel debaten y eligen a sus grandes favoritos para el Mundial 2026

ver también

Arturo Vidal y Gary Medel debaten y eligen a sus grandes favoritos para el Mundial 2026

Brasil espera por Neymar: hasta cuándo se puede cambiar la nómina del Mundial 2026

Las reglas de la Copa del Mundo dicen que la nómina oficial de las selecciones participantes debe estar el 1 de junio. Después de eso, solo se podrá excluir a los jugadores en casos justificados de lesión o enfermedad grave y hasta 24 horas antes del inicio de la competencia.

Publicidad

La evolución del estado de Neymar será continua, explican en Brasil, donde hubo molestia con Santos por la información poco clara sobre la lesión del atacante. Se espera que pueda estar disponible para el segundo partido de la fase grupal, contra Haití el 19 de junio en Filadelfia.

Lee también
Vinícius Júnior: “Lamine Yamal puede ganar el Mundial solo”
Mundial 2026

Vinícius Júnior: “Lamine Yamal puede ganar el Mundial solo”

¡Alerta planetaria! Neymar se lesiona y peligra ida al Mundial 2026
Mundial 2026

¡Alerta planetaria! Neymar se lesiona y peligra ida al Mundial 2026

Vidal y Medel revelan sus favoritos para ganar el Mundial 2026
Mundial 2026

Vidal y Medel revelan sus favoritos para ganar el Mundial 2026

Neymar y lesión previo al Mundial: la verdad sobre su posible baja
Mundial 2026

Neymar y lesión previo al Mundial: la verdad sobre su posible baja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo