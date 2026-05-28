La selección de Brasil esperará a Neymar hasta la fecha límite del Mundial 2026, después de que se conociera su lesión.

La lesión de Neymar a solo días del Mundial 2026 encendió las alarmas entre los hinchas de Brasil. Este jueves, en el Scratch confirmaron que el delantero del Santos sufrió una lesión grado dos en su gemelo derecho.

El tiempo de recuperación es de un máximo 21 días, por lo que la máxima estrella del seleccionado se perderá los partidos amistosos de preparación (contra Panamá y Egipto), y probablemente el debut mundialero.

¿Hay posibilidades de que lo saquen de la nómina? El sitio Globo Esporte aclaró que “la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió darle tiempo a Neymar para recuperarse“, así que no será removido por el momento.

“Se ha decidido que Neymar tendrá 15 días para demostrar que está en condiciones físicas, lo que coincide con la fecha límite del 12 de junio, 24 horas antes del partido inaugural contra Marruecos, para realizar cambios en la plantilla de 26 jugadores”.

Neymar sufrió una lesión y en Brasil esperan por su recuperación | Getty Images

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Brasil espera por Neymar: hasta cuándo se puede cambiar la nómina del Mundial 2026

Las reglas de la Copa del Mundo dicen que la nómina oficial de las selecciones participantes debe estar el 1 de junio. Después de eso, solo se podrá excluir a los jugadores en casos justificados de lesión o enfermedad grave y hasta 24 horas antes del inicio de la competencia.

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La evolución del estado de Neymar será continua, explican en Brasil, donde hubo molestia con Santos por la información poco clara sobre la lesión del atacante. Se espera que pueda estar disponible para el segundo partido de la fase grupal, contra Haití el 19 de junio en Filadelfia.