La prensa argentina adelantó que Franco Mastantuono se no será considerado por Lionel Scaloni para la cita planetaria que arranca en 14 días más.

Lionel Scaloni durante este fin de semana hará oficial su nómina final de 26 jugadores con que Argentina dirá presente en el Mundial 2026. Tras la consagración en Qatar 2022 el combinado Albiceleste irá a Norteamérica por el tetracampeonato planetaria.

Y ojo, que al otro lado de la cordillera ya están especulando con los jugadores que no pasarán el filtro final del DT. Para sorpresa de muchos, uno de ellos sería un atacante que fue el gran precio que pagó Real Madrid a inicios del 2025/26.

Hablamos de Franco Mastantuono, delantero de 18 años que durante las Eliminatorias llegó incluso a utilizar la 10 de Lionel Messi en la espalda y que es apuntado como uno de los líderes del próximo recambio trasandino.

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Los motivos de Scaloni para borrar a Mastantuono del Mundial 2026

De acuerdo a información entregada por TyC Sports, Scaloni le hizo pagar caro a Mastantuono su irregular primera temporada en el Real Madrid. En ese sentido, la marginación del formado en River Plate sería netamente una decisión deportiva por parte del entrenador.

Franco Mastantuono llegó a utilizar la 10 de Lionel Messi en las pasadas Eliminatorias para este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En esta temporada 2026 con los merengues el atacante de 18 años jugó un total de 35 partidos, siendo 23 por LaLiga, ocho por la Champions League, dos por la Copa del Rey y dos por la Supercopa de España. Anotó tres goles y dio una asistencia en 1484 minutos de acción.

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La selección argentina en este Mundial 2026 dirá presente en el Grupo J, donde jugará ante Argelia (16 de junio en el Arrowhead Stadium), Austria (22 de junio en el AT&T Stadium) y Jordania (27 de junio en el AT&T Stadium).

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En síntesis