A solo días del Mundial 2026, Arturo Vidal y Gary Medel opinaron sobre los grandes favoritos a ganar. ¿Otro sudamericano campeón?

A pocos días del Mundial 2026, desde todos lados comienzan a aparecer los pronósticos sobre quién saldrá vencedor en Norteamérica. Desde nuestro país, Arturo Vidal y Gary Medel opinan sobre el tema.

Los bicampeones de América compartieron en una transmisión de redes sociales, donde, además de bromear sobre lo sucedido en el clásico del fin de semana, se refirieron a la esperada cita planetaria.

En primera instancia, el King destacó las opciones de Brasil con Carlo Ancelotti, entrenador a quien conoce muy bien. “Tiene buen equipo. Va a estar difícil, pero con Ancelotti todo puede pasar, le tengo mucha fe”, comentó.

En tanto, el Pitbull señaló que “Argentina y Brasil obviamente son fuertes. Colombia se ha hecho fuerte en este último tiempo. Lo mismo Ecuador. Yo creo que esas son las cuatro selecciones que tienen posibilidades”.

“Con Ancelotti todo puede pasar”, Vidal sobre Brasil en el Mundial 2026 | Getty Images

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Arturo Vidal y los europeos que puedan ganar el Mundial 2026: “Equipos jóvenes”

Arturo Vidal no se quedó solo en Sudamérica. “Están fuertes. España, Francia y Portugal tienen equipos jóvenes que vienen muy marcados con lo que vienen haciendo en el último tiempo”, señaló.

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El Mundial 2026 comienza el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.