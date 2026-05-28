El equipo argentino se juega una verdadera final en esta Copa Libertadores 2026 y así lo entienden sus hinchas más fanáticos.

Universidad Católica sale esta noche a jugarse gran parte del semestre ante Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. El duelo en La Bombonera promete ser de alto impacto, ya que ambos equipos se juega su clasificación a los octavos de final.

Mientras los cruzados son punteros con diez puntos, la escuadra xeneize es tercera con siete unidades. Por lo mismo, la obligación de los argentinos es ganar, ya que como lo más seguro es que Cruzeiro venza a Barcelona, solo así podrán avanzar de ronda.

En la previa de este importante duelo una serie de mensajes aparecieron en los alrededores de La Bombonera, lo que demuestra el clima tenso que reina en Boca a horas de su partido más importante del año.

ver también ¿Va por TV? Confirman el canal que transmite U. Católica vs. Boca Juniors en Copa Libertadores

Universidad Católica enfrenta a Boca en un clima tenso

“Boca contra todos. No se metan con Boca”, dicen varios carteles en las inmediaciones de La Bombonera en la previa del partido entre xeneizes y cruzados, donde en caso de que los argentinos empaten o pierdan, tendrán que irse a jugar la Copa Sudamericana.

Estos mensajes reflejan la furia de los hinchas tras el empate de su equipo ante Cruzeiro. Ahí aseguran que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela anuló mal un gol y luego no cobró un penal, cobros que los tienen con un margen de maniobra casi nulo en este cierre de la fase de grupos.

Los mensajes que aparecieron cerca de La Bombonera a horas del Boca Juniors vs Universidad Católica. | Foto: BolaVip Argentina.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el duelo de esta noche será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, conocido por ser bastante “localista” a la hora de dirigir los partidos. “Si nos vamos a estar preocupando de los árbitros nos vamos a complicar solos. Iremos con el plan de juego y por la clasificación”, aseguró en la previa de este duelo Jimmy Martínez.

¿A qué hora jugará Universidad Católica ante Boca Juniors?

Cruzados y xeneizes se verán las caras hoy jueves 28 de mayo a partir de las 20:30 horas en La Bombonera. Este duelo será válido por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

ver también Formación: Boca Juniors tiene tres cambios para la “final” ante U Católica en Copa Libertadores

En síntesis

Universidad Católica enfrenta a Boca Juniors esta noche por el pase a octavos de final.

enfrenta a Boca Juniors esta noche por el pase a octavos de final. El equipo chileno lidera con diez puntos , mientras que la escuadra argentina tiene siete.

, mientras que la escuadra argentina tiene siete. El árbitro colombiano Wilmar Roldán dirigirá el partido decisivo en el estadio La Bombonera.

Publicidad