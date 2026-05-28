El argentino analizó la victoria que logró ante el número 1 del mundo en la segunda ronda del certamen francés.

Una tremenda sorpresa se produjo este jueves en el deporte mundial, puesto que Jannik Sinner (1°) quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros. Se fue el máximo candidato para ganar el título.

El italiano controlaba las acciones ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°) y estaba a un game de la victoria en el tercer set, pero se derrumbó y terminó cayendo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

Los 33° de temperatura golpearon a Sinner y se fue tempranamente en el segundo Grand Slam de la temporada, dejando el camino libre para Alexander Zverev y Novak Djokovic.

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La modestia de Juan Manuel Cerúndolo tras vencer a Jannik Sinner

Apenas finalizó el partido el argentino Juan Manuel Cerúndolo conversó con ESPN, donde fue muy honesto y aseguró que su victoria se debió a la suerte, por los problemas físicos que tuvo Sinner.

“Tuve suerte. Obviamente yo puse lo mejor, intenté jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa”, señaló el número 56 del mundo.

“Era 6-3, 6-2 y 6-1 el partido, pero creo que se acalambró. Mi parte la hice bien, pero bueno, tampoco hay que decir que le gané, porque fue más parte de él que de mí”, agregó el zurdo.

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Juan Manuel Cerúndolo clasificó a tercera ronda en Roland Garros. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Para finalizar, Juan Manuel Cerúndolo contó la conversación que tuvo con Jannik Sinner en la red, consumada la victoria del argentino sobre el italiano en Roland Garros.

“Le dije que sentía pena por él, por la lesión, ojalá que se recupere, que sin duda había tenido suerte. Él fue muy correcto, es un señor, es una gran persona y le deseo lo mejor, es un fenómeno. Además, me deseó suerte”, cerró.

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En síntesis

El italiano Jannik Sinner quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros.

quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros. El argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°) ganó el partido en cinco sets.

(56°) ganó el partido en cinco sets. El partido se disputó bajo una temperatura de 33° que afectó físicamente a Sinner.