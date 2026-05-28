El primer certamen planetaria con 48 selecciones está dando pie a que todavía haya varios partidos con miles y miles de tickets disponibles.

Restan apenas 14 días para el balón comience a rodar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este certamen marcará un antes y después en el torneo de la FIFA, ya que será el primero con 48 selecciones participantes.

Luego de tener a 32 clasificados entre Francia 1998 y Qatar 2022, ahora la cita planetaria tendrá 16 equipos más, los que da pie a más grupos y, por supuesto, más partidos.

Sin embargo, esto de una u otra forma golpeará la calidad de duelos que tendremos. Hablamos de 48 selecciones, con muchas de ellas debutando en un mundial o a lo mucho jugando su segunda edición, lo que dará pie a partidos sobre todo en la fase de grupos que generan un interés casi nulo.

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Los cinco partidos que nadie quiere ver en el Mundial 2026

Así está quedando reflejado en la venta de entradas, donde hay cinco partidos que están generando bastante poco interés entre los hinchas. ¿Qué tienen en común todos ellos? Pues que se trata de selecciones de un nivel a lo menos cuestionable.

Por ejemplo el duelo entre Curazao vs. Costa de Marfil a jugarse en el Estadio Lincoln Financial Field tiene todavía de 3.492 tickets disponibles. Un poco más atrás aparece el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita en el NRG Stadium, con 3.140 entradas sin vender.

El partido entre Curazao y Costa de Marfil en el Mundial 2026 todavía tiene casi 3500 entradas disponibles. | Foto: Gemini.

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El Top cinco de este listado lo completan República Checa vs. Sudáfrica en el Mercedes-Benz Stadium (2.612 entradas disponibles), Canadá vs. Bosnia en el BMO Field (2.554) y Jordania vs. Argelia en el Levi’s Stadium (2.553).

Cinco compromisos que están quedando al debe en generar el suficientes interés entre los hinchas del fútbol. Y no los culpamos, ya que era algo sabido cuando se oficializó el sato de 32 a 48 selecciones en esta Copa del Mundo.

¿Cuándo se realizará el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio. Mientras su primer partido entre México y Sudáfrica se jugará en el Estadio Azteca, la gran final se diputará en el MetLife Stadium de Nueva York.

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En síntesis