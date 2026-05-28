En diálogo con RedGol, Coca Mendoza dejó de lado toda rivalidad y mandó sus mejores deseos para U. Católica en la Copa Libertadores.

U. Católica sacude la amargura del clásico con Colo Colo y se enfoca en su partido más importante del año: el duelo contra Boca Juniors este jueves 28 de mayo, donde definirá su destino en Copa Libertadores.

Los cruzados necesitan un triunfo o un empate en La Bombonera para clasificarse a octavos de final. En la previa, un histórico albo manda su apoyo para los cruzados y explica cómo vencer a un gigante de Argentina.

“Primero, sacarse el partido contra Colo Colo. En el clásico ya creo que pensaron en Boca, porque guardaron a Zampedri, después sacaron a Palavecino, resguardando un poco“, relató Coca Mendoza con RedGol.

“Jugar en la Bombonera es muy complicado, hay que ir convencido de lo que ellos quieren hacer. Tienen que olvidarse del entorno. El entorno es maravilloso, te tiene que motivar mucho más, te tiene que dar más ganas de meter para poder hacer un gran partido“, dijo después.

U. Católica visita a Boca Juniors con la ilusión de clasificar | Photosport

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Coca Mendoza se pone la camiseta de U. Católica por una noche: “Envidia sana”

Dejando de lado toda rivalidad, Coca Mendoza espera que U. Católica pueda lograr su objetivo. “Por el bien del fútbol chileno, por el bien de Católica, por lo bien que lo han hecho los equipos chilenos. Da un poco de envidia sana”.

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“Lo que hizo O’Higgins en Colombia fue maravilloso; lamentablemente Palestino no pudo ganar, pero se lo buscaron por todos lados; lo que ha hecho Coquimbo también es impresionante. En Colo Colo que estamos pensando solamente en el torneo nacional, eso da envidia sana“, explicó.

“Por el bien de Católica, por el bien del fútbol chileno, sería muy importante que pudiera pasar frente a un gran rival, de gran nivel y de la potencia que es Boca en Sudamérica”, cerró.