Los azules miran con atención las palabras del Presidente Kast y la opción en Lampa, aunque aseguran que la zona favorita es Cerrillos.

El tema del estadio propio nuevamente tiene divididos a los hinchas de Universidad de Chile, por el contexto en que nuevamente se ha reactivado la opción.

Todo, por los problemas dirigenciales de la concesionaria Azul Azul, por lo que algunos piensan que es para mover el foco de atención en un delicado momento directivo.

Pese a esto, han salido importantes novedades que encienden poco a poco la llama de la esperanza, como la declaración del alcalde de Lampa para abrir la comuna, o las del Presidente José Antonio Kast asegurando que está dispuesto a ayudar por un nuevo reducto.

Ahora surge una nueva información, porque otra comuna es la que también es mirada por la U para tantear un proyecto, aunque debe ir de la mano con la ayuda estatal.

El Presidente de la Republica, José Antonio Kast, comprometió su apoyo a U de Chile.Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

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La U espera cobrar la palabra del Presidente Kast

Así al menos lo reveló el diario La Tercera, donde si bien aseguran que Lampa está dispuesta, si existe un proyecto serio que ayude a la conectividad y la empleabilidad en la comuna, en la U miran algo más cerca.

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“Si bien la comuna del norte de la capital ha sido analizada por la dirigencia y por el gerente general Ignacio Asenjo, encargado del Proyecto Estadio, Cerrillos es la zona que corre con mayor ventaja para poder recibir el recinto“, precisan.

Por lo mismo, la idea es cobrar la palabra en voz del Presidente Kast, de manera de tener gestiones y nuevos terrenos disponibles, pero con un proyecto que ayude a la comunidad.

“En esa comuna existen terrenos estatales. La idea es que el gobierno interceda por un paño que sea entregado en comodato para la institución. Al mismo tiempo, se contrató a un arquitecto para que ayude en las gestiones que permitan el levantamiento. ¿El financiamiento? En Azul Azul dicen que no sería problema y el compromiso sería entregar un reducto que también sea compatible con la comunidad“, explicaron.

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Cecilia Pérez juega un rol desde la cercanía con personeros de gobierno, con conversaciones a alto nivel. Foto: Diego Martin/Photosport

La ministra Duco dispuesta a colaborar con la U

Una de las autoridades a nivel país que conversó con el citado medio fue la ministra de Deportes, Natalia Duco, quien está dispuesta a colaborar con conversaciones al más alto nivel.

“Todos los días me levanto en la mañana pensando qué podemos hacer para que el chileno se levante y diga ‘a mí me cambió la vida y tengo algo de deporte mejor que ayer’. Entonces, creo que un estadio de fútbol para los hinchas de la U sí es algo concreto que la ciudadanía va a poder disfrutar y es un beneficio concreto tangible y esperado por muchos años”, comentó.

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“No ha llegado ninguna solicitud concreta. Si es que nos llegase una solicitud, estamos dispuestos a conversarlo. Todo lo que sea en entregarle a los clubes un espacio como un estadio donde los hinchas y las familias puedan disfrutar del fútbol es algo que como ministerio queremos apoyar”, finalizó.