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Fútbol Internacional

Celebra Messi: la millonada del Inter de Miami que sacude planes de Pellegrini en Betis

Desde España desclasificaron telefonazo al equipo español rumbo a un fichaje que ya dio que hablar en La Liga. En el equipo del Ingeniero se abren a la venta.

Por Nelson Martinez

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Pellegrini podría perder importante figura en el equipo.
© Getty.Pellegrini podría perder importante figura en el equipo.

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia en Betis. Se terminó la temporada de las principales ligas europeas y el equipo español sacó pasajes a la Champions League 2026/27.

Y mientras el Ingeniero apunta a cumplir su contrato con los andaluces, desde el Inter de Miami ponen en jaque sus planes con potente oferta. Es que el elenco de Lionel Messi busca a una de las joyas del elenco español, que es pilar para el chileno en el futuro del club.

El aludido es Pablo García, extremo zurdo de 19 años y formado en la cantera albiverde. De la mano del Ingeniero, la joven figura hispana es la nueva obsesión de los rosados de la MLS y van con todo por su carta.

¿Se va la gran joya de Pellegrini?

Según informó el medio local Estadio Deportivo, el Inter de Miami ya contactó al Betis para arrebatarle a Manuel Pellegrini el jugador Pablo García. El joven delantero viene de un campañón y hasta jugó en Chile.

Pellegrini se aferra a su figura en Betis.

Pellegrini se aferra a su figura en Betis.

El año pasado fue parte del Mundial Sub 20 en nuestro país, defendiendo a España. En Betis jugó 34 encuentros y brulló anotando nueve goles, además de tres asistencias.

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En el elenco andaluz se abren a la operación para hacer caja, donde la información apunta a 10 millones de euros. Según el citado medio, solo una venta lo sacará del club a García.

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Por ahora Manuel Pellegrini y los directivos se sentarán a escuchar más ofertas por su figura, donde el chileno apunta a cumplir su contrato y dirigir al equipo en la Champions. Por eso, la banca de la Roja aún deberá esperar.

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