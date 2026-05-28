El Calamar atendió un llamado de RedGol para recapitular un partido válido por la 19° fecha del Torneo Apertura 2005: aquella jornada, Espina mandó a la cancha al Rey por primera vez en su carrera en reemplazo de Héctor Tapia.

Arturo Vidal tuvo su primera oportuidad en el equipo estelar de Colo Colo bajo la dirección técnica de Marcelo Espina. Fue por la 19° fecha del Torneo Apertura de 2005 el 28 de mayo. Exactamente hace 21 años, el Rey se mostró ante el balompié nacional.

Ese día, los albos igualaron 2-2 frente a Deportes Melipilla en el estadio Monumental. El argentino Germán Real y el chileno Felipe Flores anotaron para los albos, mientras que para los Potros celebró Rodrigo Barrera y Felipe Miranda. Aquel partido pasó a la historia por Vidal, quien reemplazó a Héctor Tapia en el minuto 38 del segundo tiempo.

Por esa razón, RedGol tomó contacto con el entonces DT del Eterno Campeón. Sí, el Calamar Espina. “Tengo que ser sincero, con el correr de los años me enteré que yo lo había hecho debutar. Se me había ido del radar. Fue un debut casi obligado en el buen sentido”, expuso el actual comentarista de ESPN.

“Arturo se imponía solo, estaba empezando a pedir pista para poder debutar en primera división. Mostraba todas las condiciones que le fuimos conociendo con el correr de los años y todo lo que fue creciendo como futbolista que fue y es. Un jugador Clase A”, desmenuzó el otrora gerente deportivo de Blanco y Negro.

Marcelo Espina, el DT que hizo debutar a Arturo Vidal. (Christian Iglesias/Photosport).

Especificó más datos sobre ese proceso. “Ya en las cadetes, recuerdo que había un grupo que entrenaba paralelamente con el primer equipo, como de proyección. Él estaba ahí. Automáticamente pasó a estar con el primer equipo. Los buenos jugadores se imponen y pueden debutar sin importar la edad”, concluyó el otrora centrocampista que llegó a Colo Colo desde Platense.

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Colo Colo: Marcelo Espina revive debut de Arturo Vidal vs Melipilla en mayo de 2005

Para Marcelo Espina, lanzar a la cancha a Arturo Vidal en Colo Colo fue consecuencia de lo visto en las prácticas. “Si están físicamente armados, pueden jugar. Si estaba nervioso, en ese minuto no lo noté”, manifestó el Calamar a RedGol.

“Hice debutar a varios jóvenes cuando juegan los primeros minutos profesionales, recuerdo que a todos les decía más o menos lo mismo. Pocas indicaciones tácticas, por dónde iban a entrar, por quién y que disfruten de la situación. Siempre cuando uno debuta tiene ciertos nervios”, apuntó el Calamar Espina.

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Y prosiguió. “Desea ese momento, pero que lo difruten. Si no hubiese sido yo, cualquier otro lo habría hecho debutar porque pedía pista solo y mostraba muchísima calidad. Después fue un futbolista de Clase A y uno de los mejores de la historia en el fútbol chileno. Fue un placer haberlo hecho debutar”, expuso Espina.

“Seguramente quedará en el recuerdo, sobre todo de él. Esas cosas no se olvidan. Parte de la trayectoria y los retiros de los jugadores no se olvidan”, sentenció Marcelo Espina, quien aquel día alineó al siguiente equipo de los albos frente a Deportes Melipilla.

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Víctor Loyola en la portería; Braulio Leal, Daniel Sanabria, Miguel Ramírez y Rodolfo Madrid en la defensa; Ángel Carreño, Arturo Sanhueza, Alejandro Vásquez y Mauricio Donoso en el mediocampo; Germán Real y Héctor Tapia en la dupla ofensiva. Ingresaron en el segundo tiempo: Felipe Flores, Arturo Vidal y Luis Mena.