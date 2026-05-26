Arturo Vidal sorprende con insólita confesión en Colo Colo: “Siempre me gustó que me griten”

El King realizó un particular quiz y recalcó que no siente la presión del público en su contra. “Nunca me afectó”, recalcó.

Arturo Vidal sorprendió con una potente reflexión tras el triunfo en el Estadio Claro Arena. El King fue capitán de Colo Colo, y ante un recinto solo con hinchas de Universidad Católica, se llevó el triunfo por 2-1.

Tras ello, decidió participar en un viral en redes sociales y la primera pregunta hizo referencia a lo vivido en el clásico. En especial al tener a todo un estadio contra y sin hinchas de su equipo en el reciento. Esto porque el King fue uno de los más abucheados de la jornada. Cada vez que tocó el balón sintió el público en contra y tras el cruce con Francisco Rossel, esto se incrementó.

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“Hay casos que sí los intimida. Pero a mí nunca me afectó. Siempre me gustó que me gritaran en contra”, lanzó de entrada el Bicampeón de América.

“Cuando vas atacando y los escuchas, eso motiva y también emociona. Pero hay jugadores que les pasa la cuenta. A mí me gusta jugar con los gritos de la gente en contra”, recalcó el capitán de los albos.

Las confesiones de Arturo Vidal: cómo son las canchas en Chile, cambio de camisetas y dieta estricta

Tras ello, sigue el cuestionario y se le consulta sobre si por el ruedo dentro de la cancha se logra entender las indicaciones de los entrenadores. “Se escucha poco. Tienes que mirarlo para poder entender”, replicó.

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Posteriormente abordó la situación de las canchas en Chile y el riego que se realiza en la previa de cada partido.

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“Hay equipos que les gusta regar la cancha para hacerla más rápida”, explicó. Pero luego dejó un palito para aquellos equipos que prefieren sacar ventaja con el campo de juego. “Aunque hay otros que la dejan con el pasto largo y seca. Lo que me ha pasado en el último tiempo”, lamentó.

Arturo Vidal explicó hasta lo que come para rendir de la mejor manera dentro de la cancha.

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Incluso reconoció que se peleó con más de un jugador dentro de la cancha y luego terminaron cambiando camiseta como si nada hubiese pasado. “Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”, aclaró Vidal dejando atrás cualquier disputa que pudo pasar a mayores.

Finalmente se le consulta sobre la dieta para tener el mejor rendimiento dentro de la cancha. Misterio que aclaró sin despeinarse. “En el almuerzo tienen que ser pastas y pollo, es lo que todo el mundo come antes de un partido”, cerró.