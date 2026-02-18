El fútbol chileno vive un nuevo episodio en el Tribunal de Disciplina. Esta vez, para confirmar la sanción que ya tenía Deportes Melipilla. Con esto, pierden automáticamente la categoría.

Durante el 2025, los Potros tuvieron muchos problemas económicos y administrativos. Esto derivó en un castigo con pérdida de puntos por el incumplimiento en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores.

La confirmación del castigo

Deportes Melipilla ya había sido sancionado en el mes de enero por las irregularidades. Sin embargo, los Potros decidieron apelar para intentar revertir el fallo. Sin embargo, no les fue para nada bien y ahora se confirmó lo que no querían: regresan al amateurismo.

“La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, por unanimidad de sus miembros presentes en la vista de la causa, ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 27 de enero de 2026, manteniendo la sanción aplicada al Club Deportes Melipilla“, indicaron en el fallo.

Con esto, Melipilla caerá a la Tercera A de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), con lo cual se despiden del profesionalismo. Un duro golpe para el tradicional club nacional, que supo estar en Primer División hace algunas décadas.

Bien dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Es lo que al menos deben sentir en Lota Schwager y Comunal Cabrero. Esto debido a que ambos clubes definirán al ascendido para reemplazar a Melipilla en la Segunda División Profesional.

El duelo entre Al Empate Schwager y el conjunto comunal estaba programado originalmente para el 7 de marzo, en duelo único y en estadio neutral. Ahora ANFA deberá ratificar esta fecha para definir al último club ascendido. Ya subieron Atlético Colina y Colchagua.