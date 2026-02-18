Es común ver en el fútbol chileno a ex figuras hacerse propietarias de clubes profesionales tras su retiro de las canchas. Actualmente están los casos de Marcelo Salas con Deportes Temuco, Esteban Paredes con San Antonio Unido e incluso Arturo Vidal, quien ejerció por varios años como propietario de Rodelindo Román de San Joaquín.

Lo cierto es que la tarea de sacar adelante a un equipo no es fácil y muchas veces los propios ex jugadores deciden dar un paso al costado sin haber logrado los objetivos planteados en un principio. Algo así podría haber vivido Jaime “Pajarito” Valdés. El ex Colo Colo llegó con bombos y platillos a Deportes Linares como nuevo propietario, elenco de la Segunda División Profesional; sin embargo, la administración y el rendimiento del club no fue los esperado y ya no va más.

El ex Sporting de Lisboa y Fiorentina no logró tener una aventura tranquila como dirigente y vivió complejos episodios con la hinchada albirroja, recibiendo incluso una funa.

Jaime Valdés vende sus acciones en Deportes Linares

De acuerdo con la información publicada por el sitio web Primera B, Jaime “Pajarito” Valdés decidió vender sus acciones del conjunto de los “Toros” y dejar de ser propietario.

Es más, el mencionado sitio señaló que ya hay un comprador para el elenco maulino. Se trata del empresario Jorge Alvial , iquiqueño que días atrás habría estado interesado en convertirse en controlador de otro equipo de la división de bronce del fútbol profesional: General Velásquez.

Alvial incluso ya habría decidido un fichaje bombástico para los linarenses: la llegada del DT griego Nikolaos Issaris, quien días atrás había sido presentado como entrenador del “General”, pero que, a 48 horas de ser oficializado, fue desvinculado por no poseer la licencia “UEFA Pro”, ya que contaba solamente con la “UEFA A”.

