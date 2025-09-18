Pasó hace 24 años, en la previa de un Mundial Sub-20. Los protagonistas fueron parte del plantel dirigido por Héctor Pinto, que participó de la edición 2001 del certamen jugado en Argentina. Fue un escándalo.

Las caras de los jugadores en Juan Pinto Durán lo decían todo. No había alegría, sino una especie de trompa larga, de caras largas, por parte de los jugadores que allí concentraban.

Varios años antes del lanzamiento de la película “¿Qué pasó ayer?”, ocho jugadores de la Sub-20 vivieron una escena que bien podría haber sucedido en el film. Fueron pillados por Carabineros mientras entraban a un “sauna” (guiño, guiño).

Irrisoria explicación: Jaime Valdés recuerda esos momentos

Carabineros mantuvo detenidos en el lugar a los ocho jugadores del plantel que habían entrado en aquel prostíbulo. Se trataba de Jaime Valdés, Rodrigo Millar, Hugo Droguett, Joel Soto, Mario Salgado, Sebastián Pardo, Daniel Campos y Roberto Órdenes.

El momento que quedó en la retina de todos fue la explicación que dio Pajarito Valdés de aquel suceso. “Vimos unas luces rojas y a una señora, y creíamos que pasaba algo malo. Por eso entramos, pasaron 15 minutos y llegaron los carabineros“, señaló el jugador, en una irrisoria explicación a la prensa.

Pasó harta agua bajo el puente desde aquel entonces. Un Pajarito de 44 años recordó esos momentos, en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

Palabras del Pajarito

“No puedo contar muchos detalles, pero fuimos a un local en el centro que estaba clausurado. Teníamos 18 o 19 años. Faltaban dos o tres días para irnos a Argentina (al Mundial Sub-20). Queríamos despedirnos, pasarlo bien“, comenzó diciendo en Instagram.

“Metimos mucha bulla y llegaron ‘los amigos que no quiere nadie’ (Carabineros). Vieron que éramos de la Sub 20 y en vez de dejarnos ir como a cualquier persona nos dejaron detenidos toda la noche“, agregó.

“Cuando se supo fue un escándalo, por estar a días de irnos al Mundial, y quedó la cagá. Me acuerdo que nos reventaron. Especialmente Mauricio Israel a mí. Y después cómo terminó… era peor que yo el CTM“, bromeó Jaime Valdés quien, por último, recordó el momento en que se decidió su estadía en el equipo, pese a la indisciplina.

“Llegamos al entrenamiento y se supo. En el camarín Héctor Pinto nos dice a los 8: se mandaron terrible cagada, ahora estamos viendo las medidas que vamos a tomar, parece que se van a tener que ir todos los involucrados“, narró.

“Ahí me paro y digo ‘no profe, no es necesario. Me voy yo’. Agarro mis zapatos y hago como que me voy… se para Hugo Droguett y dice: si se va yo también. Y otros compañeros más. Por eso el profe reculó y dijo: para… lo vamos a conversar, vamos ver qué pasa”, cerró su historia el Pajarito.

Finalmente, a esa selección le iría “como el culo”, en palabras del propio Jaime Valdés. “Después nos dieron ocho partidos de castigo sin estar en la selección. Y parece que se pasaron el dato porque no me llamaron nunca más, ni a la sub 20 ni a la adulta (ríe). Lo demás para ponerle color en la prensa”, cerró.