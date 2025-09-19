El técnico Nicolás Córdova hizo oficial este 18 de septiembre la lista definitiva de 21 futbolistas que formarán parte de la Selección Chilena que jugará el Mundial Sub 20 en nuestro país, y donde Colo Colo contará con tres representantes.

Si bien se esperaba que el delantero Leandro Hernández iba a estar presente, finalmente quedó afuera del plantel donde sí estarán el defensor Nicolás Suárez, quien ya debutó en Primera División, el arquero Gabriel Maureira y el atacante Francisco Marchant, quien ya suma minutos en el plantel principal.

Más allá de los nombres, en Colo Colo recibieron la citación de sus tres futbolistas como una muy buena noticia, más si se toma en cuenta que en medio del Mundial Sub 20, deberán ponerse al día el próximo viernes 26 ante Deportes Iquique.

¿Por qué Córdova ayudará a Colo Colo en Liga de Primera?

Si bien es cierto que durante el transcurso de la Copa del Mundo, no habrá competencia en Liga de Primera, es real que habrá hasta tres duelos pendientes para ponerse al día con el calendario, uno de ellos le corresponde al Cacique.

Por lo mismo, en estos encuentros tendrá vigencia la regla de minutos Sub 21. Bajo esa premisa, Córdova le permitirá a Colo Colo sumar hasta 63 minutos para cumplir con la normativa que exige la ANFP y solucionar el dolor de cabeza que tenía el club en esa materia.

Así las cosas, en caso de ser necesario, el técnico albo Fernando Ortiz podría utilizar ante Iquique a Leandro Hernández por 17 minutos y de esa manera llegar a la cuota máxima de 90′, reduciendo exponencialmente su deuda con el reglamento.

Francisco Marchant de Colo Colo fue convocado por Nicolás Córdova al Mundial Sub 20 (Photosport)

¿Cuánto le falta al Cacique para cumplir con regla Sub 21?

A falta de ponerse al día con su encuentro pendiente, Colo Colo registra un total de 1.349 minutos, faltándole 541 para cumplir con los 1.890 que dicta la normativa vigente. Si se suman los 63 que le dará la citación de Córdova, la cifra llegará a los 1.412 minutos.

Así las cosas, los albos deberán poner en los siguientes siete encuentros finales de la temporada un promedio de 68 minutos a un jugador nacido después del 1 de enero de 2005 para llegar a la meta.

¿Cuándo es su próximo juego?

Colo Colo recibirá a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, en duelo pendiente por la jornada 23 en Liga de Primera, el próximo viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.