Sorpresa. Nicolás Córdova dio a conocer este jueves 18 de septiembre la lista de citados que defenderán a la selección chilena en el Mundial Sub 20, que se jugará en el país.

La Roja jugará en el Grupo A ante Nueva Zelanda, Japón y Egipto, todos en el estadio Nacional, donde habrá varias sorpresas en las formaciones chilenas.

El DT del equipo nacional golpeó la mesa con la nómina y sorprendió con dos grandes ausencias, porque no estarán ni Iván Román y Damián Pizarro, dos de las figuras de Selección.

Damián Pizarro se queda sin Mundial Sub 20

Para muchos la gran estrella de la selección chilena Sub 20 es Damián Pizarro, quien ya milita en el fútbol francés, donde está jugando en calidad de cedido desde Udinese en Le Havre.

El delantero formado en Colo Colo hizo todo el proceso con el equipo juvenil, jugó hasta el Sudamericano Sub 20, sin embargo, se queda abajo de la citación.

La ausencia de Pizarro aún no está clara, pero todo apunta a que no fue cedido por el club galo donde milita, debido a que la Copa del Mundo al no ser fecha FIFA no tiene obligación de pasarlo.

Damián Pizarro se pierde el Mundial. Foto: Andres Pina/Photosport

No obstante, el atacante también vivió una situación tensa con Nicolás Córdova, porque el jugador se bajó de una nómina y un amistoso con Nueva Zelanda, debido a que prefirió darle prioridad a sus vacaciones, lo que molestó al DT criollo.

Lo cierto es que Damián Pizarro no será parte del Mundial Sub 20 y deberá ver los partidos de Chile desde Normandía.

