Es oficial. El técnico Nicolás Córdova entregó la lista final y definitiva de 21 futbolistas que representarán a la Selección Chilena a partir del próximo 27 de septiembre en el Mundial Sub 20 que se jugará en nuestro país.

Las grandes sorpresas que presenta la nómina son las ausencias de nombres importantes para el proceso como el defensor Iván Román, quien tenía una suspensión de tres fechas por cumplir, o la marginación definitiva del delantero Damián Pizarro.

A partir de ahora, el equipo de Córdova entrena en el Monasterio Celeste de O’Higgins con miras al último partido amistoso que sostendrá Chile este sábado, a puertas cerradas, ante Nigeria en el Estadio El Teniente de Rancagua.

La nómina de Chile para el Mundial Sub 20

ARQUEROS

Sebastián Mella – Huachipato

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

Ian Garguez – Palestino

Matías Pérez – Lecce (ITA)

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O’Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Milován Celis – Unión Española

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Agustín Arce – Deportes Limache

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Mario Sandoval – Audax Italiano

Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS

Willy Chatiliez – Huesca (ESP)

Francisco Rossel – Universidad Católica

Francisco Marchant – Colo-Colo

Rodrigo Godoy – O’Higgins

Vicente Álvarez – Unión San Felipe

Emiliano Ramos – Everton

¿Cuándo juega La Roja en la Copa del Mundo?

Chile vs. Nueva Zelanda / Sábado 27 de septiembre / 20:00 horas / Estadio Nacional

Chile vs. Japón / Martes 30 de septiembre / 20:00 horas / Estadio Nacional

Chile vs. Egipto / Viernes 3 de octubre / 20:00 horas / Estadio Nacional

