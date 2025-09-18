Es oficial. El técnico Nicolás Córdova entregó la lista final y definitiva de 21 futbolistas que representarán a la Selección Chilena a partir del próximo 27 de septiembre en el Mundial Sub 20 que se jugará en nuestro país.
Las grandes sorpresas que presenta la nómina son las ausencias de nombres importantes para el proceso como el defensor Iván Román, quien tenía una suspensión de tres fechas por cumplir, o la marginación definitiva del delantero Damián Pizarro.
A partir de ahora, el equipo de Córdova entrena en el Monasterio Celeste de O’Higgins con miras al último partido amistoso que sostendrá Chile este sábado, a puertas cerradas, ante Nigeria en el Estadio El Teniente de Rancagua.
La nómina de Chile para el Mundial Sub 20
ARQUEROS
- Sebastián Mella – Huachipato
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo-Colo
DEFENSAS
- Ian Garguez – Palestino
- Matías Pérez – Lecce (ITA)
- Nicolás Suarez – Colo-Colo
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Patricio Romero – Cobreloa
- Milován Celis – Unión Española
MEDIOCAMPISTAS
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Lautaro Millán – Independiente (ARG)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Flavio Moya – Universidad de Chile
DELANTEROS
- Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
- Francisco Rossel – Universidad Católica
- Francisco Marchant – Colo-Colo
- Rodrigo Godoy – O’Higgins
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Emiliano Ramos – Everton
¿Cuándo juega La Roja en la Copa del Mundo?
- Chile vs. Nueva Zelanda / Sábado 27 de septiembre / 20:00 horas / Estadio Nacional
- Chile vs. Japón / Martes 30 de septiembre / 20:00 horas / Estadio Nacional
- Chile vs. Egipto / Viernes 3 de octubre / 20:00 horas / Estadio Nacional