Cuando restan 12 días para que comience el Mundial Sub 20 que se jugará en nuestro país, la Selección Chilena continúa con su intensa preparación para el torneo, y lo hizo con un partido amistoso que no se vio por televisión ni en ninguna plataforma.

El equipo que dirige Nicolás Córdova se trasladó hasta la sede del fútbol nacional, en el Complejo Deportivo de Quilín, para medirse contra otro equipo mundialista como Corea del Sur, quien forma parte del Grupo B.

Selección Sub 20 se midió ante Corea del Sur previo al Mundial

Para este segundo amistoso antes de la cita planetaria, el entrenador nacional puso en cancha a Ignacio Saez en el arco; Felipe Faúndez, Bruno Torres, Ian Garguez y Patricio Romero en defensa; Mario Sandoval, Javier Carcamo y Agustín Arce en mediocampo; Francisco Marchant, Emiliano Ramos y Willy Chatilliez en delantera.

Fue la Selección quien abrió la cuenta mediante un centro del valor de Huesca (Chatilliez) para el cabezazo del central de Colo Colo (Torres). En el complemento, apareció el lateral derecho de O’Higgins (Faúndez) con un remate cruzado tras la habilitación de Juan Francisco Rossel.

De esta manera, Chile continúa con el tramo final de su preparación rumbo al Mundial Sub 20 que comenzará la próxima semana, y suma su segundo apretón tras los duelos en Brasil con Arabia Sauditaque terminaron 1-0 y 1-1.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

El último encuentro preparatorio que tendrá el equipo de Nicolás Córdova será este sábado 20 de septiembre cuando enfrente a Nigeria en el Estadio El Teniente de Rancagua, a puertas cerradas, desde las 11:00 horas.