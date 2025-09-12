Si hubo un nombre que hizo mucho ruido en la prenómina de la Selección Chilena con miras al Mundial Sub 20 que se jugará en nuestro país es el de Damián Pizarro, delantero que en principio no iba a estar en consideración del técnico Nicolás Córdova.

Lo anterior, por privilegiar sus vacaciones tras su primera temporada con el Udinese en vez de sumarse a los microciclos en el complejo “Juan Pinto Durán”. El asunto es que el atacante surgido en Colo Colo no sigue en el fútbol italiano.

El cuadro de Friuli envió a Pizarro en calidad de préstamo al Le Havre, de la Ligue 1 francesa, club que de acuerdo al medio local Paris-Normandie tiene una clara decisión que comunicará a La Roja de cara al Mundial Sub 20 dentro de dos semanas.

¿Le Havre cederá a Pizarro para el Mundial Sub 20?

La publicación afirma que el cuadro de la región de Normandía se puso en contacto con el representante del jugador Fernando Felicevich para hacerle saber “que no estaban a favor de que se marchara por cerca de tres semanas“.

Lo anterior, agrega el medio francés, “a sabiendas de que este Mundial Sub 20 no figura en el calendario de la FIFA y que los clubes (como Le Havre) no tienen obligación de liberar a sus futbolistas“. De todas maneras, le pasan la pelota a Pizarro.

“Si bien es evidente que Pizarro no puede permanecer indiferente ante un torneo de este tipo, y más aún en su país, sin duda le conviene dedicarse a su equipo“, puntualiza el portal que sigue la actualidad del nuevo cuadro del nacional.

¿Cuándo debutará el chileno en Francia?

Luego que este jueves consiguiera la habilitación formal para poder jugar en ese país, Damián Pizarro podría sumar sus primeros minutos con Le Havre este domingo 14 de septiembre, cuando visiten al Racing de Estrasburgo desde las 12:15 horas (de Chile) por la fecha 4 de Ligue 1.