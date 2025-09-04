El delantero chileno Damián Pizarro dio una de las grandes sorpresas en este mercado de fichajes, en donde tras una compleja temporada en el Udinese, el exjugador de Colo Colo dejó la Serie A y llegó a préstamo a Le Havre de la Ligue 1 de Francia.

Tras su llegada al equipo, Pizarro sumó pocos minutos en el equipo bianconero, por lo que se espera que esta temporada sume más minutos en Europa. En ese contexto, el director deportivo del Le Havre, Matthieu Bodmer, habló sobre las expectativas que hay del chileno y lanzó una impactante reflexión.

Director Deportivo del Le Havre se sincera por la llegada de Pizarro

En conversación con Paris-Normandie, Bodmer señaló que les llamó la atención la energía del ex Colo Colo en la cancha. “Es chileno, pero si hubiera sido uruguayo o argentino, también me habría gustado. Tiene esa garra, esa forma de moverse que me encanta”.

Asimismo, señaló el motivo del porqué fue elegido para potenciar la delantera del equipo francés. “Seko, Namli, Samatta y Pizarro son jugadores desconocidos en Francia. Los descubrimos con mucho trabajo. En particular, Julien Mormont. Con datos y videos pudimos hacer una primera selección”.

ver también Revelan la tarea aparte que le dejaron los dueños de Udinese a Damián Pizarro en su salida

“Luego, con Momo El Kharraze, analizamos, validamos y se lo pasamos al entrenador. Luego viene lo más difícil: el aspecto económico“, explicó al medio.

Publicidad

Publicidad

La llegada de Damián Pizarro al Le Havre

El jugador llegó a préstamo sin opción de compra y tan solo por una temporada. En Udinese, el chileno de 20 años tuvo un duro ciclo en donde sumó un puñado de minutos en cancha, sin goles ni asistencias.

Este jueves, el jugador fue presentado frente a la hinchada en el Stade Océane, junto con el resto de los refuerzos.

Publicidad