Jorge Martínez vuela en Laguna Carén y corona un año dorado junto a Mercado Libre

El polvo en suspensión y el rugido de los motores aún se sienten en el ambiente tras una jornada de infarto vivida este sábado en el Parque Motor Laguna Carén. En el marco del espectacular cierre de temporada del Copec RallyMobil Motorshow, Jorge Martínez volvió a demostrar su jerarquía, llevándose el primer lugar de la categoría RC2 y regalando a los fanáticos una clase magistral de conducción a bordo de su Skoda Fabia RS Rally2.

Pero este triunfo tuvo un sabor especial. No solo fue la victoria de un piloto y su navegante, sino la consolidación de una apuesta. A mediados de este año, Mercado Libre Vehículos decidió subir al auto del multicampeón, confiando en que su búsqueda de la excelencia representaba fielmente los valores de la marca líder en e-commerce. Este sábado, esa confianza se materializó en lo más alto del podio.

Velocidad en la pista y en la venta

Mientras Martínez dominaba los cronómetros superando a rivales de la talla de Gerardo Rosselot y Alberto Heller, Mercado Libre Vehículos celebraba sus propios récords fuera de la pista. Al cierre de octubre, la plataforma alcanzó un hito histórico de más de 24.500 vehículos publicados y un tráfico mensual de 1,7 millones de visitas, consolidándose como una de las principales vitrinas automotrices de los chilenos.

Nicolás Mujica, Head de Motors en Mercado Libre Chile, presente en Laguna Carén, destacó la sinergia entre ambos mundos: “Ver a Jorge ganar reafirma el camino que venimos construyendo. Su temporada refleja lo que buscamos: velocidad y resultados. Así como él domina la pista, nosotros impulsamos el crecimiento de la industria a través de la tecnología, llevando esa misma velocidad y resultados a nuestros servicios. Por eso, nuestros usuarios pueden publicar su auto en solo dos minutos, sin costo ni comisión. Avanzamos con la convicción de mejorar cada día el valor que entregamos a nuestros usuarios.”

La voz del campeón Jorge Martínez, aún con la adrenalina de la victoria, tuvo palabras para su sponsor tras bajar del podio: “Fue una carrera durísima, pero el auto respondió increíble. Sentir el respaldo de una marca como Mercado Libre desde mitad de año nos dio un impulso extra de confianza para cerrar el 2025 así, ganando ante nuestra gente. Ellos confiaron en nuestro proyecto y hoy les devolvemos esa confianza con esta copa. Somos un equipo que siempre va por más”.

Resultados Copec RallyMobil Motorshow 2025 (Categoría RC2)

Jorge Martínez (Skoda Fabia RS Rally2)

Gerardo Rosselot (Citroën C3 Rally2)

Alberto Heller (Citroën C3 Rally2)

Con este broche de oro en Laguna Carén, Mercado Libre Vehículos cierra un 2025 de crecimiento explosivo y promete seguir acelerando en 2026, democratizando el mercado automotriz y apoyando el talento nacional.

