Colo Colo toma importantes decisiones para la temporada 2026. Y mientras sigue buscando refuerzos que se sumen a Matías Fernández, los albos también definen qué jugadores no tienen espacio en el club.

Por ejemplo, la dirigencia de Blanco y Negro ya se decidió en dejar partir a Salomón Rodríguez. “Hemos hablado y creemos que lo mejor es que reactive su carrera y tome oxígeno en otro club”, confirmó Aníbal Mosa.

El resto de la lista la compondrán varios juveniles. Manley Clerveaux, uno de los jóvenes talentos que debutaron este año en el Cacique, fue uno de los primeros confirmados al partir a préstamo a Deportes Puerto Montt.

Se esperan más movimientos. Y hay otro confirmado. Según Sabes Deportes, Javier Rojas será refuerzo de Deportes Concepción. El lateral izquierdo que juega en la Proyección y que sumó minutos contra Real Valladolid será quien sume minutos Sub 21 para el León de Collao.

Colo Colo define las salidas para la temporada 2026

Hay varios temas que resolver todavía en el Estadio Monumental. Hablando de salidas, está la posibilidad de que Brayan Cortés y Cristián Zavala, ambos a préstamo durante el 2025, salgan de nuevo.

En cuanto a refuerzos, el Cacique busca un central, pero también comienza a mirar opciones en la delantera. En las últimas horas, trascendió que los albos hicieron una oferta por Daniel Popín Castro.