Colo Colo está en medio del mercado de fichajes. La idea principal: cambiar la cara de un alicaído equipo, que sufrió en 2025, pleno año de su Centenario. Ya van dos refuerzos confirmados.

El primero en llegar fue Matías Fernández. El lateral derecho viene tras buenas temporadas en Independiente del Valle y tras la salida de Mauricio Isla y Óscar Opazo, dos jugadores que van por la banda.

Luego, el que sólo queda por ser confirmado es Joaquín Sosa. El defensa que pertenece al Bologna será parte de la escuadra alba y, de esta manera, se empieza a fortalecer la retaguardia del Cacique.

Popin Castro era opción

Uno de los que ha sonado como refuerzo albo es Daniel Castro. El delantero, más conocido como Popín es uno de los que anduvo bien en la temporada 2025, con Deportes Limache, alcanzando incluso la final de la Copa Chile.

Pero, le salía competencia a Colo Colo. Newell’s Old Boys figuraba entre los interesados en el atacante chileno. Bolavip Argentina habló con el periodista Rodrigo Mendoza, que cubre a la Lepra, y dio más información respecto al interés rosarino.

Daniel Castro se lució en Deportes Limache | Photosport

La verdad sobre el interés argentino en Popín Castro

El periodista en cuestión fue enfático: Daniel Popín Castro no está dentro de los intereses de Newell’s Old Boys. Esto, debido a que el cuadro rosarino está buscando reforzar otros sectores de la cancha.

“Entre los periodistas que siguen a diario la actualidad del equipo no existe certeza ni señales de una negociación en curso por el delantero chileno. A lo más, podría tratarse de una información originada fuera de Argentina”, recalcó el comunicador.