Universidad de Chile alista la llegada de Fernando Gago. El entrenador argentino si bien nunca ha estado en el fútbol chileno, al menos en el Bulla se encontrará con un viejo conocido: Juan Martín Lucero.

En el Romántico Viajero había una vacante como entrenador luego del fallido paso de Francisco Meneghini. La lista de posibles reemplazantes y currículums que llegaron al CDA fue muy extensa, pero finalmente fue Gago quien resultó siendo elegido.

Gago vuelve a cruzarse con Lucero

Fernando Gago es reconocido por la exitosa carrera como jugador que tuvo. Como entrenador, ya ha pasado por Aldosivi, Racing, Chivas, Boca y Necaxa. Sin embargo, sus mayores logros siguen siendo los que obtuvo vistiendo de corto.

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Como volante, brilló en los Xeneizes y en la selección argentina, además de jugar en Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield. Ahora en su llegada a Universidad de Chile, si bien no ha estado en el medio nacional, se reencontrará con un ex compañero.

Juan Martín Lucero conoce bien a Fernando Gago, ya que compartieron camarín en el Fortín en el año 2020. Cuando Pintita disputaba sus últimos partidos muy mal tratado por las lesiones, el Gato Goleador destacaba en la delantera del equipo.

Mucha agua ha pasado bajo el puente, Gago se convirtió en entrenador y Lucero pasó de ser campeón en Colo Colo a refuerzo polémico en Universidad de Chile. Lo cierto tras su encuentro en Liniers, ahora volverán a cruzar sus caminos en La Cisterna.

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Gago y Lucero en el plantel de Vélez Sarsfield en 2020. Imagen: Getty

En los próximos días Fernando Gago debería viajar a Chile para sellar todo con los Azules, mientras Juan Martín Lucero supera molestias físicas para regresar a la cancha tras su lesión frente a Palestino en la Copa Sudamericana.