Fernando Gago será el nuevo entrenador de Universidad de Chile como reemplazante de Francisco Meneghini y el interinato de Jhon Valladares. El ex DT de Racing Club y Boca Juniors asume en un Chuncho que Paqui dejó sin fútbol y muy por debajo de los puntos esperados.

Además, el plantel azul es una enfermería y las dudas sobre el futuro son latentes, más allá de que Valladares debutó con triunfo, mejorando en algún grado la cara de los azules.

Las informaciones apuntaban a que otro de los candidatos a la banca, Eduardo Berizzo, le cerró la puerta a la U y eso llevó a la directiva de la U a definirse por Gago. Sin embargo, el periodista Cristián Caamaño aseguró que hay más aristas en la elección de Azul Azul.

“Cuando hacen el análisis completo, en sus equipos… Aldosivi, Racing, Boca, en Chiva tuvo breve paso, y Necaxa, es un dato: no se le lesionan los jugadores. Lesiones musculares casi no sufre“, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

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La U elige a Gago: no lesiones, tiraje a la chimenea y feroces referencias

Agregó que “la campaña en Racing fue brutal, sólo que falló en el playoff. Y debutaron casi 20 juveniles. Eso lo presentó la secretaría técnica en la U“. G

Jugadores consultados por la U dijeron que Gago ha sido el mejor entrenador de sus carreras.

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“Hoy Gago tiene mala prensa por el personaje que creó, que no se lleva bien con la prensa, pero la U se dio el trabajo de llamar a muchos jugadores del fútbol argentino para pedir referenticas, y todos les dijeron que era un muy buen entrenador“, complementó.

Caamaño revela que “incluso, algunos se atrevieron a decir que era el mejor entrenador que han tenido en sus carreras. Entonces, cuando se presenta el informe, el directorio se convenció que Gago era el indicado, que no importaba el tema económico y fueron por él“.

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“Esa es la realidad de la elección de la U por Gago: el tema que su trabajo no genera lesiones, hace debutar jugadores jóvenes y las buenas referencias que recibieron de jugadores del fútbol argentino”, sentenció Cristián Caamaño.

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Resumen:

-Fernando Gago será el nuevo entrenador de Universidad de Chile reemplazando a Francisco Meneghini.

-Según Caamaño, la U lo eligió como técnico porque no lesiona a los jugadores, hizo debutar a 20 juveniles durante su etapa previa dirigida en Racing y grandes referencias de jugadores argentinos.

-La directiva eligió a Gago por su bajo índice de lesiones musculares en jugadores.