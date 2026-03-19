Una gran apuesta están realizando los dirigentes de Universidad de Chile, porque tienen un completo acuerdo con el entrenador argentino Fernando Gago para que tome las riendas del club.

El ex volante de Real Madrid no ha tenido mucha suerte en las bancas, de hecho no dirige desde finales de 2025, cuando fue despedido de Necaxa de México por malos resultados.

Los equipos de Gago se caracterizan por jugar bien al fútbol, sin embargo, aún no registra títulos en su palmarés, pese a que dirigió a equipos grandes como Chivas, Boca Juniors y Racing Club.

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Cristián Castañeda no quiere a Fernando Gago en la U

La llegada de Fernando Gago divide al mundo azul, de hecho, el ex lateral derecho de la U Cristián Castañeda le dijo a RedGol que no está de acuerdo con el arribo de Pintita.

“Tengo que ser consecuente con mis palabras y creo que los dirigentes se equivocan al elegir a Fernando Gago. Ojalá me equivoque y tenga resultados, pero creo que es un error“, dijo el mundialista en Francia 1998.

Fernando Gago dirigirá a la U. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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“Gago fue un gran jugador. Pero una cosa es ser jugador y otra cosa es ser entrenador, así que se va a ver por su trabajo, va a tener que ganarse su respeto y todo lo que eso conlleva”, cerró.

Universidad de Chile sale a la cancha este viernes ante Unión La Calera por la Copa de la Liga, pero ese duelo lo dirigirá el interino azul Jhon Valladares.