Mientras Gago tendrá un sueldo histórico en la U, no alcanza el salario de Tano Ortiz en Colo Colo

Universidad de Chile tiene nuevo entrenador. Luego de arduas negociaciones, Azul Azul llegó a un total acuerdo con el argentino Fernando Gago para que se haga cargo del cuadro laico.

Pintita tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno tras sus pasos por Aldosivi, Racing, Chivas, Boca Juniors y Necaxa, y viene a reemplazar al destituido Francisco Meneghini en el cargo.

Gago llega con un gran objetivo a la U, puesto que los azules no salen campeones desde 2017 y la gran meta planteada a principio de año es ganar la Liga de Primera, certamen donde están a cinco puntos del líder Colo Colo tras siete fechas.

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El sueldo de Fernando Gago vs el sueldo de Fernando Ortiz

Fernando Gago no es un entrenador barato y viene de tener contratos millonarios, tanto en Argentina como en México, sin embargo, para llegar al fútbol chileno sus pretensiones económicas tuvieron que bajar.

En El Mercurio dieron a conocer que el sueldo mensual del nuevo entrenador de la U será cercano a los 60 millones de pesos por mes, mayor al de su antecesor, que recibía cada 30 días alrededor de 50 millones de la moneda chilena.

Fernando Gago tendrá un sueldo mayor al de Francisco Meneghini. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

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El monto que recibirá Fernando Gago solamente se puede comparar con el acuerdo que tiene su colega Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, quien incluso tiene un salario mayor.

El Tano tiene un vínculo contractual con Blanco y Negro que le entrega mensualmente cerca de 72 millones de pesos, que viene siendo el sueldo top entre los entrenadores de la Liga de Primera.

Millones más, millones menos, lo cierto es que Fernando Gago y Fernando Ortiz lucharán intensamente por salir campeones por primera vez en su carrera a fin de año con azules o albos.

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En síntesis

Fernando Gago es el nuevo entrenador de Universidad de Chile tras reemplazar a Francisco Meneghini.

es el nuevo entrenador de Universidad de Chile tras reemplazar a Francisco Meneghini. El sueldo mensual de Gago será de 60 millones de pesos , superando al técnico anterior.

, superando al técnico anterior. El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, lidera los salarios con 72 millones mensuales.