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Copa de la Liga

El gran cambio de Jhon Valladares en la formación de la U para el debut en la Copa de la Liga

El entrenador interino de los azules tiene el once listo de cara al partido ante Unión La Calera de este viernes.

Por Carlos Silva Rojas

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La U tiene formación para su debut en la Copa de la Liga.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa U tiene formación para su debut en la Copa de la Liga.

Una nueva aventura arranca este viernes en el fútbol nacional, porque se dará inicio a la naciente Copa de la Liga, que se estrena con el partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera.

Azules y cementeros darán el puntapié inicial al torneo que como gran premio entregará al campeón un cupo en la Copa Libertadores 2027, como representante nacional definido como Chile 4.

La U será dirigida todavía por el interino Jhon Valladares, puesto que el nuevo estratega laico, Fernando Gago, no alcanzará a estar disponible de cara al choque que se jugará este viernes a las 18:00 horas en el estadio Nacional.

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La formación de la U ante La Calera

El plantel de la U sigue trabajando bajo la dirección técnica de Valladares, quien tiene definido el once titular que saldrá a jugar ante Unión La Calera en el recinto de Ñuñoa.

El interino decidió realizar un cambio en relación al equipo azul que le ganó a Coquimbo Unido por la Liga de Primera, ya que según informó Emisora Bullanguera, el arquero será Cristopher Toselli en desmedro de Gabriel Castellón.

Toselli toma camiseta de titular en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Toselli toma camiseta de titular en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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De esta manera la formación de los estudiantiles será con Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero; Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Universidad de Chile es parte del Grupo D de la Copa de la Liga, el que además componen Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

En síntesis

  • Fernando Gago no estará disponible para dirigir el debut de la Universidad de Chile.
  • El portero Cristopher Toselli será titular frente a Unión La Calera en el Estadio Nacional.
  • La Copa de la Liga otorga al campeón un cupo como Chile 4 en Libertadores 2027.
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