Una semana estuvo sin entrenador Universidad de Chile tras el despido de Francisco Meneghini, porque este miércoles Azul Azul llegó a un completo acuerdo con Fernando Gago para que tome las riendas del equipo.

El ex DT de Necaxa se hará cargo del cuadro laico con la idea de romper 9 años de maldición en la Liga de Primera, certamen que quiere ganar sí o sí la U en la temporada 2026.

Gago arribará durante la semana a Chile para empezar su trabajo en el CDA y así tener su primera experiencia en el país, tras sus pasos por el fútbol de Argentina y México.

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Marcos González no está de acuerdo con el arribo de Fernando Gago a la U

La llegada de Fernando Gago a la U no es bienvenida por todos en el mundo azul, porque el campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los estudiantiles Marcos González, le dijo a RedGol que no le gusta el arribo de Pintita.

El Lobo del Aire fue tajante en decir que estaba conforme con el trabajo del interino Jhon Valladares y que su deseo era que siguiera en el cargo.

“No me gusta la llegada de Gago. Con Jhon Valladares a cargo de la U yo estaba feliz”, dijo en primera instancia el ex defensa central.

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Marcos González quería que siguiera Jhon Valladares como DT de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Yo quería a un técnico chileno, pero sabíamos que iba a llegar un entrenador desde afuera sí o sí. Pero yo hubiera mantenido a Jhon, marcó la diferencia en los tres o cuatro días que estuvo antes del partido con Coquimbo”, cerró.

Lo cierto es que Fernando Gago se hará cargo de la U y firmará un contrato con Azul Azul hasta finales de 2027.

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En síntesis

Fernando Gago firmará un contrato con Azul Azul hasta finales del año 2027 .

firmará un contrato con hasta finales del año . El club busca romper una racha de 9 años sin ganar la Liga de Primera .

sin ganar la . Marcos González, campeón de la Sudamericana, criticó el arribo y prefería al interino Jhon Valladares.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera