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U de Chile

Marcos González no quiere a Fernando Gago como nuevo DT de la U: “Estaba feliz con Jhon Valladares”

El ex defensor de Universidad de Chile era de la idea de que el entrenador interino siguiera al mando del cuadro azul.

Por Carlos Silva Rojas

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Fernando Gago llega a la U.
© Getty ImagesFernando Gago llega a la U.

Una semana estuvo sin entrenador Universidad de Chile tras el despido de Francisco Meneghini, porque este miércoles Azul Azul llegó a un completo acuerdo con Fernando Gago para que tome las riendas del equipo.

El ex DT de Necaxa se hará cargo del cuadro laico con la idea de romper 9 años de maldición en la Liga de Primera, certamen que quiere ganar sí o sí la U en la temporada 2026.

Gago arribará durante la semana a Chile para empezar su trabajo en el CDA y así tener su primera experiencia en el país, tras sus pasos por el fútbol de Argentina y México.

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Marcos González no está de acuerdo con el arribo de Fernando Gago a la U

La llegada de Fernando Gago a la U no es bienvenida por todos en el mundo azul, porque el campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los estudiantiles Marcos González, le dijo a RedGol que no le gusta el arribo de Pintita.

El Lobo del Aire fue tajante en decir que estaba conforme con el trabajo del interino Jhon Valladares y que su deseo era que siguiera en el cargo.

“No me gusta la llegada de Gago. Con Jhon Valladares a cargo de la U yo estaba feliz”, dijo en primera instancia el ex defensa central.

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Marcos González quería que siguiera Jhon Valladares como DT de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Marcos González quería que siguiera Jhon Valladares como DT de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Yo quería a un técnico chileno, pero sabíamos que iba a llegar un entrenador desde afuera sí o sí. Pero yo hubiera mantenido a Jhon, marcó la diferencia en los tres o cuatro días que estuvo antes del partido con Coquimbo”, cerró.

Lo cierto es que Fernando Gago se hará cargo de la U y firmará un contrato con Azul Azul hasta finales de 2027.

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En síntesis

  • Fernando Gago firmará un contrato con Azul Azul hasta finales del año 2027.
  • El club busca romper una racha de 9 años sin ganar la Liga de Primera.
  • Marcos González, campeón de la Sudamericana, criticó el arribo y prefería al interino Jhon Valladares.
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