Colocho vs Coloccini: el loco Crossover que buscará llevar a la U al título con Fernando Gago

Universidad de Chile tiene nuevo director técnico, porque Azul Azul llegó a un completo acuerdo con el argentino Fernando Gago para que se haga cargo del plantel tras el despido de Francisco Meneghini.

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El ex volante de Real Madrid tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno, tras sus pasos por Aldosivi, Racing Club, Chivas de Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa.

Gago se alista para viajar a Santiago junto a su cuerpo técnico y asumir en propiedad en la U, con el gran objetivo de ganar la Liga de Primera, certamen en el que el cuadro azul está a 5 puntos del líder Colo Colo.

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Colocho Iturra y Fabricio Coloccini se juntan en la U

Una más que peculiar situación se dará en el cuerpo técnico de Universidad de Chile, puesto que Manuel Iturra se juntará con la persona que le dio vida al apodo que ha tenido toda su vida, Colocho.

Iturra es parte del staff de entrenadores que tiene la U y ya estuvo en los cuerpos técnicos de Gustavo Álvarez, Francisco Meneghini y el interino Jhon Valladares, por lo que se unirá al grupo técnico de Fernando Gago.

Manuel Iturra fue el ayudante de Jhon Valladares en la victoria de la U ante Coquimbo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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El primer ayudante de Gago es Fabricio Coloccini, crespo ex seleccionado argentino que por su corte de pelo le dio el apodo de Colocho a Manuel Iturra, quienes ahora trabajarán a la par en el Centro Deportivo Azul. Tremendo Crossover.

Colocho y Coloccini serán los escuderos de Fernando Gago en Universidad de Chile, quien arriba con el objetivo de ganar un título de la Liga de Primera que es esquivo desde 2017.

En síntesis

Fernando Gago es el nuevo entrenador de Universidad de Chile tras reemplazar a Meneghini.

es el nuevo entrenador de tras reemplazar a Meneghini. El ex volante del Real Madrid llega con el objetivo de ganar la liga 2024 .

llega con el objetivo de ganar la liga . Fabricio Coloccini será el primer ayudante de Gago junto al chileno Manuel Iturra.

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