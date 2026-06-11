El técnico argentino suma dudas en la zona de los volantes para sacar a flote a la U, con el regreso de dos experimentados.

Universidad de Chile visitará a una verdadera bestia negra desde el arribo del técnico Fernando Gago al banco de los azules, porque en dos partidos no ha podido vencer a Unión La Calera.

La nueva visita al estadio Nicolás Chahuán, donde hace unas semanas perdieron 1-0 por la Copa de La Liga, tendrá una complicación extra con la baja por lesión de Charles Aránguiz.

En ese sentido el entrenador argentino tiene varias cartas, donde suma variantes con los regresos de Israel Poblete y Marcelo Díaz, además que vienen remando Lucas Barrera y Lucas Romero.

Israel Poblete estuvo fuera los dos últimos partidos de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también U de Chile recupera a un criticado por los hinchas, pero que es favorito con Fernando Gago

Los regresos de Díaz y Poblete en la U

Manteniendo el esquema de Fernando Gago, son dos los puestos en duda en Universidad de Chile para enfrentar a La Calera, teniendo en cuenta de que mantendrá a Agustín Arce como salida hacia los delanteros.

La lucha por los puestos está marcada por la grave lesión de Charles Aránguiz que lo mantendrá, al menos, dos semanas fuera de las canchas, por lo que hay que tomar variantes.

En ese sentido, hay dos regresos que suman fuerza para ser alternativas para Gago, con uno de sus grandes favoritos como es Israel Poblete, quien se perdió los dos últimos partidos de la U, uno por problemas musculares y otro por una fuerte gripe.

Poblete es uno de los jugadores que más minutos ha sumado en la temporada con los azules, por lo mismo suma fuerza para volver a tomar su rol en el equipo titular, más allá de las críticas de los hinchas.

ver también La opción de Marcelo Díaz en su “last dance” en U de Chile: “Hay que levantarse y seguir”

Por su parte, también mete presión Marcelo Díaz, quien hace un par de semanas ya estaba de alta, se hizo un trabajo especial de acondicionamiento físico para retomar su mejor versión, lo que le abre espacios.

Lucas Romero viene de convertir su primer gol por la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Los Lucas meten ruido en la U

Dentro de las dudas de Fernando Gago aparece Lucas Barrera, uno de los juveniles que ha promovido el argentino en su plantel, entregándole toda la confianza en los volantes.

El argentino también suma fichas para estar presente, más allá de su bajo rendimiento ante el cuadro itálico que se notó en el segundo gol que liquidó a la U.

Por su parte, Lucas Romero, que ha tenido menos minutos dentro de la cancha, viene de anotar su primer gol con la camiseta bullanguera, además que fue real aporte ante Audax, por lo que también mete ruido por ganarse el puesto.