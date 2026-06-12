Por medio de sus redes sociales, el "Príncipe" explicó el malestar físico que le aqueja y deja en claro que su futuro está en veremos.

El tenista chileno Nicolás Jarry vive el momento más difícil de su carrera. Sin jugar un partido desde el 14 de abril como consecuencia de una lesión en su codo derecho, sufre una brusca caída en el ranking ATP. Para peor no hay fecha de regreso.

El “Príncipe” se encontraba en Barcelona para prepararse con miras al tercer Grand Slam de la temporada, en el césped de Wimbledon. Sin embargo, a través de sus redes sociales, el ex número 1 del país confirmó su ausencia definitiva del torneo.

“Después de varias semanas entrenando con mucha ilusión y el objetivo de llegar a la temporada de pasto, las cosas no han salido como esperaba. Por ahora, no podré volver a competir“, escribió Nico Jarry en su cuenta de Instagram.

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Nueva baja de Nico Jarry lo pone en duda para Copa Davis

Sobre sus pasos a seguir, el nieto de Jaime Fillol comentó que “regreso a Santiago para reunirme con mis médicos y evaluar los próximos pasos. No es una situación fácil, pero voy a seguir haciendo todo lo posible para encontrar una solución y volver a la cancha lo antes posible”.

Respecto a si tiene plazos para volver a jugar, Nico Jarry manifestó en la red social que “ojalá pueda superar este obstáculo y volver a representar a Chile, con la ilusión de llegar a Copa Davis“, de cara al duelo por las Qualifiers del Grupo Mundial entre el 18 y 20 de septiembre.

Una decisión que traerá serias consecuencias para el chileno, pues no podrá defender los puntos que consiguió en Wimbledon 2025 por llegar a octavos de final y caerá hasta el puesto 660° del ranking ATP, es decir, el sexto mejor nacional del circuito. Caída libre.

Imagen: Instagram

Los números del “Príncipe” en 2026

En lo que va de la temporada, el actual 202° del mundo tiene un registro negativo de cuatro victorias, tres de ellas en el Challenger de Madrid, y nueve derrotas. Además sumó un triunfo en dobles con Tomás Barrios en Copa Davis ante Serbia.

En síntesis