Colo Colo cerró la primera rueda de la Liga de Primera de la mejor manera posible: este sábado 13 de junio, goleó a Cobresal y mantuvo su amplia ventaja en la tabla de posiciones, ahora con sólidos 36 puntos.
Con este gran cierre, el Cacique pasa a pensar en su participación en la Copa Chile y también en lo que será el mercado de fichajes.
Reportes de esta semana indicaron que Fernando Ortiz estaría pidiendo un extremo y un volante ofensivo para la segunda parte del año. Sin embargo, dentro del plantel hay una curiosa postura.
Arturo Vidal declaró que “no necesitamos a nadie ahora. El equipo está bien. Faltan 15 partidos para ser campeones. Los jugadores tienen que seguir demostrando, hay jóvenes que se están adaptando; no necesitamos a nadie“.
“Nadie me ha dicho que necesitamos a alguien”, declaró Vidal | Photosport
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“Como el capitán de Colo Colo, puedo decir…”: La postura de Arturo Vidal en Colo Colo
“Soy el capitán de Colo Colo y ninguno me ha dicho nada. Nadie me ha dicho que falta arquero, volante, delantero: no me han dicho nada a mí. Como capitán, puedo decir que no necesitamos a nadie”, apuntó Arturo Vidal.
Además, el King se refirió a lo que va a pasar en la cancha para la segunda mitad de 2026. “Faltan quince partidos para ser campeones y empieza la Copa Chile el sábado, así que el equipo está muy bien”, cerró.