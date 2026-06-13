Colo Colo dio una verdadera exhibición ante Cobresal y consiguió un nuevo triunfo en la Liga de Primera. Finalizó la primera rueda como el muy cómodo líder.

A comienzos de años, pocos confiaban en una campaña tan brillante de los Albos, pero Fernando Ortiz acalló las críticas en la cancha y ahora son los principales candidatos a quedarse con el título del fútbol chileno. Por el retrovisor no aparece nadie.

Campañón de Colo Colo

En el último partido de la primera rueda, Colo Colo derrotó sin problemas a Cobresal de Gustavo Huerta. Con esto, no solo ratificaron su muy buen momento, sino que también terminaron de la mejor manera posible en la Liga de Primera.

Los Albos finalizaron como el “campeón de invierno” con 36 puntos, a 12 unidades de su más inmediato perseguidor que es Coquimbo Unido. Universidad Católica tiene la oportunidad, en el mejor de los casos, de acortar la distancia a 10 puntos.

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Sea como sea, Colo Colo logró una muy buena ventaja en solo una rueda. Si bien todavía queda mucho torneo, son el principal candidato a quedarse con el título. Solo un terremoto futbolístico podrían evitar que den la vuelta olímpica. Si la distancia es de 12 unidades y quedan 15 partidos, tendrían que perder casi un tercio de lo que queda para que los superen.

Además del sólido andar de los dirigidos por Fernando Ortiz, quienes registran 12 triunfos y 3 derrotas, no asoma por ahora ningún otro equipo en el espejo retrovisor que los incomode. Universidad Católica ha estado enfocada en la Copa Libertadores, mismo caso que Coquimbo, mientras Universidad de Chile ha sido muy irregular como para entrar en la discusión.

Colo Colo terminó la primera parte del año con una sonrisa ante Cobresal. Imagen: Photosport

Con el fin de la primera rueda de la Liga de Primera, Colo Colo no se va de vacaciones. El siguiente desafío de los Albos será ante Recoleta el próximo sábado 20 de junio por la Copa Chile, donde tendrán acción durante la disputa de la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: