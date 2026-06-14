El técnico argentino tiene al Cacique como sólido líder del torneo y sus números ya lo ubican en un lugar privilegiado dentro de la historia reciente del club.

Colo Colo vive una realidad completamente distinta a la de la temporada pasada. Tras un 2025 para el olvido, en el que no logró clasificar a competencias internacionales, los albos han protagonizado una brillante primera rueda en 2026 y se consolidan como líderes absolutos del campeonato.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz suma 36 puntos en 15 fechas y mira a todos desde arriba, sacando una amplia ventaja sobre su más cercano perseguidor, Coquimbo Unido, que acumula 24 unidades y se posiciona en el segundo puesto.

La marca que deja el Tano en Colo Colo

Según reveló el periodista Luis Reyes, el gran presente de los albos también se refleja en los números. De hecho, Ortiz registra la mejor primera rueda de un entrenador albo en los últimos 31 años, siendo superado solamente con Manuel Pellegrini el 94 cuando dirigió a Universidad Católica.

“El Cacique logró un 80% de rendimiento, algo que no se veía desde la UC de Pellegrini en 1994”, señaló en X.

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Al comparar ambas campañas, aparecen diferencias importantes. El equipo de Manuel Pellegrini registró 11 triunfos, cuatro empates y ninguna derrota, alcanzando un rendimiento del 82,2%. En tanto, el Colo Colo de Ortiz suma 12 victorias y tres derrotas, con un 80% de rendimiento.

Fernando Ortiz pasa un gran presente con Colo Colo/Photosport

En materia ofensiva, la escuadra de Pellegrini también supera a la actual, con 44 goles convertidos contra los 29 que acumulan los albos en esta temporada. Sin embargo, pese a esos números, aquel Colo Colo de 1994 no logró quedarse con el título del campeonato.

En síntesis: