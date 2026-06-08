El extremo izquierdo se lesionó en un amistoso ante Noruega y peligra su participación en la Copa del Mundo.

Uno de los equipos apuntados por muchos para ser una de los grandes protagonistas en el Mundial 2026 es Marruecos, que llegó a semifinales en 2022 y espera repetir su presentación.

Los africanos ahora no quieren ser sorpresas, sino que realidad. Además, llegan como los campeones del mundo en la categoría Sub 20, gracias al título que ganaron a finales de 2025 en Chile.

Una de las grandes figuras de su plantel es el puntero Abde Ezzalzouli, quien creció gracias a Manuel Pellegrini en Real Betis, sin embargo, el ariete se lesionó en el amistoso de este domingo ante Noruega y todo apunta a que se pierde el Mundial.

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Dura lesión de Ez Abde antes del Mundial

Ez Abde no pudo completar el duelo ante los escandinavos este domingo, y según los datos de Marca Sevilla el delantero está prácticamente afuera del certamen planetario.

“El futbolista sufriría un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que de confirmarse, supondría unas tres o cuatro semanas de baja, con lo que no estaría disponible para la cita mundialista“, señaló el citado medio.

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Abde Ezzalzouli sufrió una lesión antes del Mundial. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

La federación marroquí aún no confirma la situación del hábil delantero de Betis, pero se espera que en las próximas horas confirmen que se cae de la lista para el Mundial.

La selección de Marruecos debuta este sábado 13 de junio en el Mundial, cuando se mida en un esperado partido ante Brasil.

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En síntesis

Abde Ezzalzouli se lesionó la rodilla derecha y se perdería el Mundial 2026.

se lesionó la rodilla derecha y se perdería el Mundial 2026. Tres o cuatro semanas de baja estará el delantero por un esguince.

estará el delantero por un esguince. Marruecos debutará el sábado 13 de junio contra Brasil en el certamen.