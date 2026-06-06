A través de sus canales oficiales, el campeón del mundo comunicó la deserción de uno de sus futbolistas por molestias en su pierna derecha.

A 10 días de hacer su debut en el Mundial 2026, la selección de Argentina recibió un balde de agua fría al confirmarse en esta jornada la baja definitiva de una de sus figuras para la cita planetaria como consecuencia de una grave lesión.

Por medio de un comunicado oficial, el cuadro albiceleste informó que “el defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”.

Esta situación obligará al técnico de Argentina, Lionel Scaloni, a tomar medidas para suplir la ausencia del jugador de Olympique de Marsella, la más pronta se conocerá en las próximas horas, que será el futbolista que ocupe el lugar del central en la nómina.

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¿Quién puede reemplazar a Balerdi en Argentina?

El reglamento de la FIFA es claro respecto a los futbolistas que pueden suplir a un lesionado en la previa al primer partido de cada selección en el certamen. Sólo pueden hacerlo quienes están dentro de la prenómina de 55 jugadores que entregaron los equipos al organismo.

En el caso de Argentina, entre los que pueden suplir a Balerdi, hay nombres como Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero para ocupar la plaza de central, aunque la decisión final será de Scaloni.

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Cabe señalar que la Albiceleste jugará dos partidos amistosos previo al Mundial 2026. El primero de ellos se juega este sábado 6 de junio ante Honduras, desde las 20:00 horas (de Chile) en el Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas.

ver también Todo lo que debes saber sobre Argentina en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

En síntesis