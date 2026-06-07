El Rey redobló su apuesta con el DT que inexplicablemente sigue al mando de la Roja. Derechamente y sin tapujos dio a entender que el equipo está acéfalo con Córdova en la banca.

Arturo Vidal está al tanto de lo ocurrido con la selección chilena en el amistoso ante Portugal y seguramente eso le profundizó su negativa opinión sobre Nicolás Córdova. El Rey ya le había lanzado una fuerte crítica al DT, quien inexplicablemente sigue al mando de la Roja.

De hecho, Córdova dejó frases totalmente fuera de lugar para valorar su proceso. Como si no hubiese sido mérito del portero Lawrence Vigouroux mantener una distancia alcanzable en el marcador. Aunque la distancia en el juego contra los lusos haya sido irremontable.

En ese contexto, luego de la derrota de Colo Colo frente a Huachipato en la despedida de ambos clubes en la Copa de la Liga, Vidal recibió una consulta alusiva al Equipo de Todos. “¿De verdad me estás preguntando por la selección? ¿De verdad?”, retrucó inicialmente el “23” de los albos.

Arturo Vidal lanzó un palo fortísimo en contra de Córdova. (Marco VazquezPhotosport).

Y sin decir mucho, Vidal evidenció todo. “No voy a hablar de la selección“, apuntó el centrocampista bicampeón de América con Chile. Se tomó una pausa y lanzó una frase con la que hizo añicos a Córdova y todo su staff técnico. Sí, por inexistente.

Definitivamente Arturo Vidal le soltó la mano a Córdova. (Zed Jameson/Photosport).

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Vidal da a entender que la selección chilena no tiene entrenador con Córdova

Arturo Vidal ya había dejado su opinión sobre Nicolás Córdova y su trabajo en la selección chilena. “Hay que ser consecuente con lo que se dijo cuando se arman las nóminas”, lanzó el Rey en marzo de este año, cuando aprovechó de felicitar a Diego Ulloa por su convocatoria.

“Cuando tú dices que la selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos. Tienes que llamar a jugadores jóvenes”, agregó el otrora centrocampista de la Juventus de Italia, el Bayern Múnich de Alemania y el Barcelona de España.

El Rey no quiere saber nada con Córdova en la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

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Eso sí, tras la derrota ante los lusos, Vidal redobló la apuesta. “Mientras no haya un entrenador no vuelvo a hablar de la selección. Lo que pasó ayer ojalá no vuelva a pasar más”, sentenció el King, evidentemente contrariado por lo que mostró el Equipo de Todos ante el cuadro portugués.

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