El Cacique visita a los Acereros en un duelo de eliminados en el torneo tras lo hecho por Coquimbo Unido. Sigue todos los detalles del partido junto a RedGol.

Colo Colo y Huachipato se ven las caras con el honor en juego en la Copa de la Liga 2026. Este domingo 7 de junio desde las 15:00 horas el Cacique visita a los Acereros en un duelo de eliminados en el torneo.

El triunfo de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción sentenció las cosas en el Grupo A del torneo rumbo a semifinales. Ante esto, tanto el elenco de Fernando Ortiz como el de Jaime García salen a enfrentarse con varias novedades en sus oncenas. El duelo promete y podrás conocer todos los detalles a continuación.

Huachipato vs Colo Colo: sigue el relato del partido por Copa de la Liga 2026