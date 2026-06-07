Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa de la Liga

Huachipato vs Colo Colo – Resultado, minuto a minuto y dónde ver el partido por Copa de la Liga

El Cacique visita a los Acereros en un duelo de eliminados en el torneo tras lo hecho por Coquimbo Unido. Sigue todos los detalles del partido junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo y Huachipato juegan ya eliminados de la Copa de la Liga.
© PhotosportColo Colo y Huachipato juegan ya eliminados de la Copa de la Liga.

Colo Colo y Huachipato se ven las caras con el honor en juego en la Copa de la Liga 2026. Este domingo 7 de junio desde las 15:00 horas el Cacique visita a los Acereros en un duelo de eliminados en el torneo.

El triunfo de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción sentenció las cosas en el Grupo A del torneo rumbo a semifinales. Ante esto, tanto el elenco de Fernando Ortiz como el de Jaime García salen a enfrentarse con varias novedades en sus oncenas. El duelo promete y podrás conocer todos los detalles a continuación.

Huachipato vs Colo Colo: sigue el relato del partido por Copa de la Liga 2026

Álvaro Madrid preocupa a Colo Colo: baja ante Huachipato por importante “síndrome”

ver también

Álvaro Madrid preocupa a Colo Colo: baja ante Huachipato por importante “síndrome”

Publicidad

HUACHIPATO VIENE HERIDO

Además de no tener chances de clasificar, los Acereros vienen de caer goleados por 0 a 3 ante Universidad Católica, lo que los ha alejado de la cima del torneo.

COLO COLO VIENE ENCENDIDO

Más allá de jugar eliminado, el Cacique llega en llamas como el superlíder de la Liga de Primera. El fin de semana pasado goleó por 2 a 4 a Deportes La Serena.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

El duelo entre Huachipato y Colo Colo será transmitido en TV por TNT Sports Premium y online en HBO Max.

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)

¡EL HONOR EN JUEGO!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles del choque entre Huachipato y Colo Colo en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Todo lo que pase esta tarde lo podrás conocer junto a nosotros a continuación.

Lee también
Madrid preocupa a Colo Colo: baja ante Huachipato por "síndrome"
Colo Colo

Madrid preocupa a Colo Colo: baja ante Huachipato por "síndrome"

El canal que transmite Colo Colo vs. Huachipato en Copa de la Liga
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Huachipato en Copa de la Liga

Formación de Colo Colo: juveniles a la cancha tras la eliminación
Colo Colo

Formación de Colo Colo: juveniles a la cancha tras la eliminación

Los resultados que necesita Colo Colo para clasificar a semis
Colo Colo

Los resultados que necesita Colo Colo para clasificar a semis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo