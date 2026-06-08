El lateral derecho se lesionó en el amistoso ante Egipto y queda afuera de la lista para la Copa del Mundo.

Sigue los caídos de última hora para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, porque la selección brasileña sufre por la lesión de Wesley, quien se queda sin Copa del Mundo.

El lateral derecho, que asomaba como titular en el esquema de Carlo Ancelotti, se lesionó en el amistoso ante Egipto y ya fue dado de baja, quedando al margen del certamen planetario.

El defensor de AS Roma sufrió una lesión muscular en el aductor del muslo derecho y se pierde el Mundial, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol.

“Wesley es un jugador querido por el grupo y siempre será considerado parte de este equipo que busca el campeonato mundial por sexta vez“, señaló el escrito.

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Ederson reemplaza a Wesley en la nómina de Brasil

Wesley ocupó sus redes sociales para lamentar lo sucedido, porque en Instagram escribió que siente mucho dolor por no poder defender a Brasil en el Mundial de 2026.

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“Duele no poder seguir vistiendo la camiseta de la selección brasileña en este momento, pero quien conoce mi historia sabe que rendirse nunca ha sido una opción”, publicó.

Ederson se suma a la selección de Brasil. (Photo by Tim Warner/Getty Images)

Carlo Ancelotti reaccionó de inmediato y citó de emergencia al volante de Atalanta Ederson dos Santos, quien pese a jugar en el centro de la cancha, también puede ser utilizado por el sector derecho.

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Brasil se estrenará este sábado ante Marruecos en el Mundial, y todavía no está clara la presencia de Neymar, quien está entrenando de forma diferenciada del plantel del Scratch.

En síntesis

Wesley se lesionó el aductor del muslo derecho y se perderá el Mundial 2026.

se lesionó el aductor del muslo derecho y se perderá el Mundial 2026. Ederson dos Santos fue citado de emergencia por Carlo Ancelotti en la selección brasileña.

fue citado de emergencia por Carlo Ancelotti en la selección brasileña. Brasil debutará contra Marruecos este sábado en la Copa del Mundo 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026?

El partidazo entre Brasil y Marruecos por la fase grupal del Mundial 2026 se jugará este sábado 13 de junio, a partir de las 18:00 horas de Chile, en Nueva Jersey.

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