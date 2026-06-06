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Selección Chilena

Nils Reichmuth en español tras debutar en la selección chilena: “Fue como un sueño, esta camiseta…”

Nils Reichmuth festejó en perfecto español tras su debut con La Roja. Es verdad que fue derrota ante Portugal, pero el suizo mira con orgullo su anhelado estreno con Chile.

Por Diego Jeria

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Nils Reichmuth jugó su primer partido por Chile en el amistoso contra Portugal.
© PhotosportNils Reichmuth jugó su primer partido por Chile en el amistoso contra Portugal.

El suizo-chileno, Nils Reichmuth, debutó este sábado en la selección chilena al ingresar en los 80′ desde el banco en el amistoso contra Portugal en Lisboa, en reemplazo de Darío Osorio. Fue el primer partido con La Roja del reciente campeón de la Superliga de Suiza con el Thun.

En conversación con ESPN Chile y en español, Reichmuth contó que “fue como un sueño, estaba muy orgulloso por ser mi primer partido con Chile acá en Portugal, con esta camiseta, con La Roja. Es un gran momento para mí“.

Esperé siempre este momento, pero no esperaba que fuera tan rápido. Ahora es así y estoy muy feliz“, agregó el europeo de La Roja.

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Nils: el recibimiento del La Roja y su hermano

Complementó que “me recibieron muy bien, el grupo es muy bueno y me trataron muy bien. Me hacen estar feliz acá, y sólo disfrutando del día, de cada entrenamiento“.

Nils Reichmuth debutó en la selección chilena durante la derrota de Chile contra Portugal.

Nils Reichmuth debutó en la selección chilena durante la derrota de Chile contra Portugal.

Sobre los elogios de Gabriel Suazo a su español, Reichmuth manifestó que “es muy bueno escuchar eso del capitán, que tengo un buen español, pero no creo que lo hable muy muy bien. Me voy a esforzar para practicar y mejorar cada día acá con el grupo“.

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Sobre la misma, consultado por Nicolás Córdova, explicó que “el DT me dice que puedo dar el máximo y después veremos  que viene para el futuro”.

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Sobre su hermano Miguel Reichmuth, quien también espera vestir La Roja, Nils sentenció que “claro, también es su sueño jugar por La Roja y espero que él también pueda venir acá, y juntos sería perfecto, pero tampoco me importa que podamos hacerlo por separados. Siempre daremos el máximo”.

Resumen:

-Nils Reichmuth debutó por Chile al minuto 80 en el amistoso contra Portugal.

-Darío Osorio fue reemplazado por el campeón de la liga suiza con Thun.

-Miguel Reichmuth, hermano del jugador, también espera vestir la camiseta de La Roja.

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