El suizo-chileno hizo su estreno con la Roja y mostró cosas que dejó entusiasmados a los hinchas. Desde el camarín destacaron su rápida adaptación.

Nils Reichmuth se estrenó en Chile después de muchas especulaciones. El mediocampista suizo-chileno de 24 años tuvo su primera citación en la Roja y en su segundo partido ya apareció como titular, mostrando un nivel que en el camarín aplauden.

El volante, que venía de ser campeón con el Thun de Suiza, era seguido desde hace tiempo para repetir la fórmula que se utilizó con Ben Brereton. Sin embargo, no fue con el arribo de Nicolás Córdova que se le abrió la puerta y no desaprovechó la oportunidad, tal como dejó claro Felipe Loyola.

El mediocampista y uno de los nuevos pilares de la Roja alabó lo hecho por el tapado en la última nómina de nuestro país. De hecho, remarcó que se adaptó sin problemas y que tiene talento para aportar en este nuevo ciclo.

Los elogios del camarín de Chile a Nils Reichmuth, el nuevo Ben Brereton

Una de las buenas noticias que le dejó la gira por Europa a Chile fue la irrupción de Nils Reichmuth. En un equipo al que le ha costado encontrar un distinto en el mediocampo, el volante apareció para destacar en los amistosos de la Roja ante Portugal y República Democrática del Congo.

Nils Reichmuth debutó con Chile y el camarín quedó maravillado. Foto: Instagram.

Felipe Loyola conversó con Radio ADN en su regreso al país y abordó lo que fue la fecha FIFA para el Equipo de Todos. “Sabíamos que nos enfrentábamos a selecciones de categoría mundial, el primer partido nos enfrentamos contra rivales muy fuertes técnicamente. Sabíamos que nos íbamos a defender más de la cuenta, que iba a ser difícil hacernos cargo de la pelota”, comenzó señalando.

En esa misma línea, el volante valoró lo hecho frente a Portugal. “Lo preparamos así por el nivel que tienen ellos y yo creo que que se mostraron cosas buenas. Supimos sufrir a ratos. Lawrence (Vigouroux) hizo un partidazo“.

El jugador también aplaudió a quienes brillaron contra la República Democrática del Congo. “Después en el segundo partido jugamos bastante bien y dos golazos de mis compañeros (Lucas Cepeda y Matías Sepúlveda) nos dieron la victoria“.

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Fue tras ello que Felipe Loyola le dedicó palabras a Nils Reichmuth y su estreno con Chile. “Estamos muy contentos por la incorporación de Nils. Siento que lo hizo muy bien”, dijo.

Para el mediocampista, su nuevo socio en esa zona de la cancha demostró que puede ser un aporte real. “Se incorporó de muy buena forma al grupo, es un gran jugador“.

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“También, obviamente, por los jugadores jóvenes que se van sumando, como el caso de Diego Ulloa, de Agustín Arce, de Ian (Garguez) que no pudo estar, pero ya todos sabemos que están haciendo sus primeros pasos en la Selección. Contentos de que vengan a aportar con su grano de arena, que ganen experiencia y que sumen de todas formas“, sentenció.

Los próximos partidos de Chile

Nils Reichmuth espera repetirse el plato en la nómina de Chile para sus próximos amistosos. En la fecha FIFA de septiembre la Roja enfrentará a Canadá el día 26 y a Estados Unidos el 29, con programación aún por definir.

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En resumen, Chile y Reichmuth