Con equipo arbitral chileno en el BC Place de Vancouver, se juega un duelo importante para definir el Grupo B de la Copa del Mundo.

Un duelo con alta relevancia para el fútbol chileno será el que se juegue en el BC Place de Vancouver, cuando por la segunda fecha del Grupo B en el Mundial 2026 se enfrente Canadá, uno de los países sedes del torneo, ante Qatar.

Esto, porque el árbitro central de este lance será el nacional Cristián Garay, quien estará acompañado por sus compatriotas Miguel Rocha y José Retamal como asistentes. Además, otro de los nuestros como Juan Lara estará en el VAR.

Tanto Canadá como Qatar están con un punto tras igualar en sus respectivos estrenos en el Mundial 2026, por lo que un triunfo para cualquiera de ellos lo pone en buena posición para clasificar a los 16° de final en la cita planetaria.

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Sigue el minuto a minuto de Canadá vs. Qatar: