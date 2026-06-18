Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Canadá vs. Qatar: Minuto a minuto del debut de Cristián Garay en el Mundial 2026

Con equipo arbitral chileno en el BC Place de Vancouver, se juega un duelo importante para definir el Grupo B de la Copa del Mundo.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Cristián Garay hace su debut arbitral en el Mundial 2026 con Canadá vs. Qatar.
© PhotosportCristián Garay hace su debut arbitral en el Mundial 2026 con Canadá vs. Qatar.

Un duelo con alta relevancia para el fútbol chileno será el que se juegue en el BC Place de Vancouver, cuando por la segunda fecha del Grupo B en el Mundial 2026 se enfrente Canadá, uno de los países sedes del torneo, ante Qatar.

Esto, porque el árbitro central de este lance será el nacional Cristián Garay, quien estará acompañado por sus compatriotas Miguel Rocha y José Retamal como asistentes. Además, otro de los nuestros como Juan Lara estará en el VAR.

Tanto Canadá como Qatar están con un punto tras igualar en sus respectivos estrenos en el Mundial 2026, por lo que un triunfo para cualquiera de ellos lo pone en buena posición para clasificar a los 16° de final en la cita planetaria.

Canadá vs. Qatar: Horario y qué canal transmite EN VIVO, por TV y ONLINE el Mundial 2026

ver también

Canadá vs. Qatar: Horario y qué canal transmite EN VIVO, por TV y ONLINE el Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto de Canadá vs. Qatar:

SEGUIMOS EN MODO MUNDIAL

Por la segunda fecha del Grupo B, se enfrentarán Canadá y Qatar en el BC Place de Vancouver, y tendremos el estreno de CRISTIÁN GARAY como juez central en Copas del Mundo.

¡Acompáñenos en este partido!

Lee también
¿Se volvió loco? La inédita decisión de Carlo Ancelotti en Brasil
Mundial 2026

¿Se volvió loco? La inédita decisión de Carlo Ancelotti en Brasil

México vs. Corea del Sur: Horario y dónde ver el Mundial 2026
Mundial 2026

México vs. Corea del Sur: Horario y dónde ver el Mundial 2026

Ex seleccionado revienta a la nueva marca de la camiseta de la Roja
Selección Chilena

Ex seleccionado revienta a la nueva marca de la camiseta de la Roja

Así le fue a la primera terna femenina del Mundial 2026
Mundial 2026

Así le fue a la primera terna femenina del Mundial 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo