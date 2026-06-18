La estadounidense Tori Penso lideró una terna arbitral femenina en el empate de República Checa y Sudáfrica en el Mundial 2026.

Comenzó la segunda fecha del Mundial 2026 y llegó el turno del debut de una inédita terna arbitral. Y es que un trío de juezas dijo presente en el empate entre República Checa y Sudáfrica en México.

A cargo del encuentro estuvo la estadounidense Tori Penso, una colegiada de amplia trayectoria. Ha dirigido más de 100 partidos en su carrera, la mayoría en la MLS. El año pasado, estuvo en el Mundial de Clubes en su país.

Entre las decisiones que tuvo que tomar para este partido fue un penal a favor de los sudafricanos. A los 81′, sancionó una mano y Teboho Mokoena anotó para definir la igualdad por 1-1 contra los europeos.

La presencia de Penso se trata de algo histórico: es la primera mujer en dirigir en esta edición de la competencia y la segunda en toda la historia. Antes, estuvo la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022.

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Histórica terna arbitral femenina en el Mundial 2026: todas las juezas de la Copa del Mundo

En las labores para este encuentro, Tori Penso estuvo acompañada de sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt como asistentes. Además, en el VAR estuvo la nicaraguense Tatiana Guzmán.

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Hay un total de seis árbitras consideradas para el Mundial 2026. Además de las mencionadas, dicen presente en la Copa del Mundo la mexicana Katia Itzel García (principal) y su compatriota Sandra Ramírez (asistente).