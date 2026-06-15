Tras haber sacado pasajes al torneo por su desempeño local e internacional, el juez ya fue programado para duelo de uno de los anfitriones.

El Mundial 2026 sigue teniendo a los chilenos pegados a la TV, pese a que la selección no se clasificó. Es que emocionantes duelos se han vivido hasta ahora, con fanáticos de la Roja vibrando con el torneo más importante del orbe.

Pero pese a que el Combinado Nacional no sacó pasajes a Norteamérica, un chileno sí será parte de la Copa del Mundo. Se trata de Cristián Garay, juez nacional que “clasificó” a la cita y dirá presente esta semana.

El juez FIFA ha destacado por ser uno de los mejores en el fútbol chileno, siendo habitual también en torneos Conmebol. Esta vez será parte de un duelo del llamado nuevo “Grupo de la Muerte” del Mundial.

Cristian Garay dirigirá este partido

Programado apra este jueves, Cristián Garay pitará el Canadá contra Qatar. Dichos equipos comenzaron igualando sus partidos en reñido grupo, el cual completan Bosnia-Herzegovina y Suiza (todos con un punto).

Garay saltó de Chile a la Copa del Mundo /Photosport

“La última vez que un árbitro chileno dirigió en la Copa del Mundo, como juez principal, fue en Brasil 2014. Enrique Osses en Costa de Marfil 2-1 Japón y Costa Rica 1-0 Italia”, reveló el estadístico Luis Reyes.

Garay ya ha sido parte de duelos de mayores pergaminos, tales como el último Superclásico del fútbol chileno y hasta un duelo en Arabia Saudita. Ahí fue invitado a pitar en partido de esa liga.

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El encuentro entre Canadá y Qatar se jugará este jueves 18 de junio, a las 18:00 horas de Chile. A las 15:00 horas de ese mismo día jugarán Suiza y Bosnia-Herzegobina, los otros integrantes del peleado grupo.