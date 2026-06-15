La Albiceleste debuta como vigente campeona del mundo, con Messi viviendo su sexta y última cita planetaria.

Argentina defiende este martes el título mundial enfrentando a Argelia, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. La Albiceleste buscará comenzar con una victoria en la que podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

Argelia llega a su quinta participación mundialista, con el objetivo de tener un buen rendimiento en lo que sería el regreso del conjunto africano, tras 12 años de ausencia en el torneo, tras una sólida clasificación.

En Jugabet un triunfo de la Albiceleste paga 1.45 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 14.500. El empate paga 4.61 y la victoria de Argelia 9.17.

Lionel Messi vivirá su sexto y último Mundial con la Albiceleste – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Argelia?

Argentina se enfrenta a Argelia este martes 16 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile , en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por el grupo J de la Copa del Mundo.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo J del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

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En resumen…