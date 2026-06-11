Este jueves comenzó oficialmente el Mundial 2026, una edición inédita que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones y que contará con la participación de 48 selecciones a lo largo de 104 partidos.
Desde el encuentro inaugural, el torneo tendrá actividad todos los días con duelos correspondientes a las distintas fases de la competencia. Los fanáticos podrán seguir varios de los encuentros por televisión abierta, mientras que las plataformas y señales de pago ofrecerán la cobertura completa de la Copa del Mundo.
La nueva forma para ver los 104 partidos del Mundial 2026
Ahora se suma DAZN, que incluirá DSports, de esta forma podrás ver la agenda completa, así quienes cuenten con televisión de pago pueden seguir el evento por DirecTV, operador que tendrá los 104 partidos.
Recordemos que desde Chile el torneo se podrá ver GRATIS a través de Chilevisión, canal que emitirá en señal abierta el inicio de la Copa del Mundo con 34 partidos confirmados, también en app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV
Igualmente estará disponible en vivo la transmisión ONLINE y vía streaming, mediante plataformas como DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y Disney+ Premium.
ver también
Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa van por un récord histórico en el Mundial 2026
Revisa la agenda de partidos semanal del Mundial
|Partido
|Hora
|Dónde ver
|Jueves 11 de junio
|México vs Sudáfrica (Grupo A)
|15:00
|Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Corea del Sur vs Chequia (Grupo A)
|22:00
|DSports, DGO y Paramount+
|Viernes 12 de junio
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
|15:00
|Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+
|Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D)
|21:00
|Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Sábado 13 de junio
|Catar vs Suiza (Grupo B)
|15:00
|Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+
|Brasil vs Marruecos (Grupo C)
|18:00
|Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Haití vs Escocia (Grupo C)
|21:00
|DSports, DGO y Paramount+
|Domingo 14 de junio
|Australia vs Turquía (Grupo D)
|00:00
|DSports, DGO y Paramount+
|Alemania vs Curazao (Grupo E)
|13:00
|DSports, DGO y Paramount+
|Países Bajos vs Japón (Grupo F)
|16:00
|Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+
|Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E)
|19:00
|Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Suecia vs Túnez (Grupo F)
|22:00
|DSports, DGO y Paramount+