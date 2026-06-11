Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

La plataforma que transmitirá todos partidos del Mundial 2026 EN VIVO y ONLINE

La nueva forma de ver la transmisión de los 104 partidps con 48 selecciones.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
El Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos.
© GettyEl Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos.

Este jueves comenzó oficialmente el Mundial 2026, una edición inédita que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones y que contará con la participación de 48 selecciones a lo largo de 104 partidos.

Desde el encuentro inaugural, el torneo tendrá actividad todos los días con duelos correspondientes a las distintas fases de la competencia. Los fanáticos podrán seguir varios de los encuentros por televisión abierta, mientras que las plataformas y señales de pago ofrecerán la cobertura completa de la Copa del Mundo.

La nueva forma para ver los 104 partidos del Mundial 2026

Ahora se suma DAZN, que incluirá DSports, de esta forma podrás ver la agenda completa, así quienes cuenten con televisión de pago pueden seguir el evento por DirecTV, operador que tendrá los 104 partidos.

Recordemos que desde Chile el torneo se podrá ver GRATIS a través de Chilevisión, canal que emitirá en señal abierta el inicio de la Copa del Mundo con 34 partidos confirmados, también en app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV

Igualmente estará disponible en vivo la transmisión ONLINE y vía streaming, mediante plataformas como DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y Disney+ Premium.

Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa van por un récord histórico en el Mundial 2026

ver también

Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa van por un récord histórico en el Mundial 2026

Revisa la agenda de partidos semanal del Mundial

Partido Hora Dónde ver
Jueves 11 de junio
México vs Sudáfrica (Grupo A) 15:00 Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
Corea del Sur vs Chequia (Grupo A) 22:00 DSports, DGO y Paramount+
Viernes 12 de junio
Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B) 15:00 Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+
Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D) 21:00 Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
Sábado 13 de junio
Catar vs Suiza (Grupo B) 15:00 Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+
Brasil vs Marruecos (Grupo C) 18:00 Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
Haití vs Escocia (Grupo C) 21:00 DSports, DGO y Paramount+
Domingo 14 de junio
Australia vs Turquía (Grupo D) 00:00 DSports, DGO y Paramount+
Alemania vs Curazao (Grupo E) 13:00 DSports, DGO y Paramount+
Países Bajos vs Japón (Grupo F) 16:00 Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+
Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E) 19:00 Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
Suecia vs Túnez (Grupo F) 22:00 DSports, DGO y Paramount+
Lee también
¿Dónde ver todos los partidos del Mundial? por TV y ONLINE
Mundial 2026

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial? por TV y ONLINE

Inauguración Mundial 2026: Horario y dónde ver a los artistas
Mundial 2026

Inauguración Mundial 2026: Horario y dónde ver a los artistas

Show inaugural del Mundial 2026: Horario y dónde ver a los artistas
Mundial 2026

Show inaugural del Mundial 2026: Horario y dónde ver a los artistas

¿Con Córdova en la banca? Los próximos amistosos de la Roja
Selección Chilena

¿Con Córdova en la banca? Los próximos amistosos de la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo