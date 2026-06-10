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Mundial 2026

Shakira vuelve al Mundial 2026: el significado de la canción “Dai Dai” que mezcla cinco idiomas

La colombiana regresa a los mundiales con la canción que ya es un éxito mundial que tiene un su pegajoso coro.

Por Franccesca Arnechino

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Shakira vuelve a los mundiales con "Dai Dai" este 2026.
© GettyShakira vuelve a los mundiales con "Dai Dai" este 2026.

Shakira regresó nuevamente a una Copa del Mundo, a 16 años del famoso éxito “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, la artista colombiana presentó junto a Burna Boy la canción oficial del Mundial 2026: Dai Dai, que refleja multiculturalidad del torneo entre Estados Unidos, México y Canadá.

El tema ya suma millones de reproducciones y acompañará una edición histórica del campeonato, que contará con 48 selecciones y 104 partidos. Además, los beneficios obtenidos por el tema serán destinados al Fondo de Educación Global de Ciudadanos de la FIFA.

MIAMI, FLORIDA – FEBRUARY 02: Colombian singer Shakira performs during the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show at Hard Rock Stadium on February 02, 2020 in Miami, Florida. (Photo by Tom Pennington/Getty Images)

MIAMI, FLORIDA – FEBRUARY 02: Colombian singer Shakira performs during the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show at Hard Rock Stadium on February 02, 2020 in Miami, Florida. (Photo by Tom Pennington/Getty Images)

¿Qué significa Dai Dai? el himno del Mundial 2026

Más allá del su ritmo festivo que anima a los hinchas, lo que más ha llamado la atención es el significado de la expresión “Dai, Dai”, que proviene del italiano y puede traducirse como “¡Vamos, vamos!” o “¡Dale, dale!”, una frase utilizada frecuentemente para alentar en eventos deportivos.

El mensaje va un paso más allá, al convertir el coro en una mezcla de idiomas que representa la diversidad del fútbol mundial:

  • Dai, dai (italiano)
  • Ikou (japonés)
  • Dale (español)
  • Allez (francés)
  • Let’s go (inglés)
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Así es como Dai Dai transmite la unión de personas de distintas culturas bajo una misma pasión, concepto que encaja con el espíritu del Mundial y que recuerda la fórmula que convirtió a Waka Waka en uno de los himnos deportivos más recordados de la historia.

Shakira estará presente en la ceremonia inaugural en México y el espectáculo del entretiempo de la final, que marcará el primer half time show realizado en la historia de los Mundiales.

Revisa el video oficial de Dai Dai – Shakira

En resumen…

  • Shakira y Burna Boy presentaron “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.
  • Mundial 2026 contará con una edición histórica de 48 selecciones y 104 partidos.
  • Significado Dai Dai proviene del italiano y se traduce como “¡Vamos, vamos!”.
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